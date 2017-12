Handwerksmarkt und Festumzug: Ein Hoch auf Prichsenstadt

„Es war nicht immer einfach, hier zu leben“, erinnert Bürgermeister René Schlehr an die Geschichte von Priesendorf, das vor 650 Jahren Stadtrecht bekam, zu Prichsenstadt wurde. Zur Eröffnung des Handwerkermarkts am Samstag verweist das amtierende Stadtoberhaupt darauf, dass heute per Hinweisschild an der Autobahn Fremde in den Bilderbuch-Ort geleitet würden. „Davon ahnte früher natürlich keiner etwas ahnen. Aber der Ort lag schon immer günstig unweit des Weges von Würzburg nach Bamberg.“



So seien einst auch Handwerker dorthin gekommen – genau wie jetzt zur Feier 650 Jahre Stadtrecht. „Es gibt hier Vieles zu sehen, was in Vergessenheit geraten, ja fast schon ausgestorben ist. Lassen Sie sich faszinieren davon, was in Handarbeit alles ohne Strom herzustellen und zu bearbeiten geht. Genießen Sie dazu das Festbier und hören Sie die ungewöhnlichen Klänge aus alten Musikinstrumenten ohne Verstärker.“



Wolle färben und spinnen

Schlehr hat nicht zu viel versprochen: Es ist tatsächlich ein Hörgenuss, der Marktmusik der „Spielleut Freivögel“ und der „Öttinger Rußwurstsänger“ zu lauschen. Oder den Damen und Herren aus dem Spessart beim Wolle färben und Wolle spinnen zuzusehen. Nicht der Verkauf der Waren stehe im Vordergrund, sondern die Traditionspflege. „Wir sind ein paarmal im Jahr auf Handwerkermärkten, es ist reines Hobby“, erzählt einer der Männer der Gruppe. Sogar die Werkzeuge seien allesamt selbst gemacht.

Nicht weit davon sorgt einer der letzten Zinngießer Bayerns für leuchtende Augen bei Groß und Klein. „Sich Glücksbringer selber gießen, macht Kindern totalen Spaß. Ich sage dann immer: Danach werden eure Schulnoten garantiert besser," erzählt Martin Zant. "Oder es kommen Frauen zu mir, die Liebesglück suchen. Nicht nur einmal wurde mir einige zeit später begeistert erzählt: 'Sie werden es nicht glauben: Der Glücksbringer hat geholfen',“ behauptet der Mann aus Tirschenreuth. Der Oberpfälzer fertigt beispielsweise handgedrehte, aufwendig verzierte Zinnbecher, verkauft Trinkhörner mit Zinn-Mundstück und stellt als Gravurmeister auch selbst die Formen für seine Artikel her.

Das kleine Gedeck

Wer Hunger und Durst vom vielen Schauen bekommen hat - kein Problem. In den vielen Gasthöfen und Winzerstuben ist die Auswahl groß. Oder am Handwerkerstand von Metzger Bausenwein, wo es Bratwürste vom Grill gibt, leckere Schmalzbrote, Vieles mehr. Dazu ein Silvaner, schon ist das „kleine Gedeck“ für den Nachmittag perfekt.

Nicht weit entfernt, beim Festbier, war der Andrang ebenso stürmisch. Wer das süffige Getränk nicht vor Ort genießen will, kann es in der Flasche mit Spezialetikett und passendem Tonkrug auch für zu Hause kaufen. Braumeister Jonas Dreher aus Kleinlangheim hat das feine Stöffchen vor sechs Wochen bei der Sternbräu in Albertshofen eingebraut. „360 Liter, und wenn heute nicht alles wegkommt, habe ich selbst Verwendung dafür“, erzählt er lachend. Der Brauer und Mälzer hat sein Handwerk bei Kesselring in Marktsteft gelernt, arbeitet auch dort. „Aber ein Festbier zu kreieren, ist schon eine tolle Sache“. Zumal, wenn es gelingt wie in diesem Fall – Prost!

Ein Schuster lästert

Korbflechter, Scherenschleifer, Steingraveur, Besenbinder, Seifensieder, Schmied – zu sehen gibt es Vieles am Samstag in Prichsenstadt. Oder man schaut Schuster Stefan Schulz bei der Arbeit zu, der Schuhe komplett in Handarbeit herstellt und dabei fröhlich über Kollegen lästert, die es mit der Handarbeit angeblich nicht ganz so genau nehmen würden wie er.

Richtig voll besetzt sind Stühle und jede freie Sitzgelegenheit vor dem Rathaus bei der Theater-Aufführung „Das Tor von Prichsenstadt“. Die Szenen aus dem Stück von 1967 leiden bisweilen unter kleinen Tonproblemen – was bei einem mittelalterlichen Stück aber bitteschön auch erwartet werden darf. Abgerundet wird das Programm von zwei Nachtwächter-Führungen durch die historische Altstadt und eine Kutschen-Schau.

Steine sammeln oder in die Kirche

Etwas abseits des Trubels gelegen, aber unbedingt einen Besuch wert ist die Fossilien-Sammlung von Erika Klein. Im Bauernhaus von 1599 gibt es mehrere Räume voller Fundstücke, von denen Frau Klein Viele einst mit ihrem Papa gesammelt hat. „Wenn am Sonntag das Wetter gut war, sind wir Steine suchen gegangen. Ansonsten ging es in die Kirche.“