Hallenbad: Tickets werden teurer

Volkach Mit einer äußerst schmalen Tagesordnung muss sich der Volkacher Stadtrat am Montagabend, 23. Oktober, 19.15 Uhr, beschäftigen. Kernpunkte sind Gebührenerhöhungen für das Hallenbad und die Mainschleifenhalle.

Das Drehen an der Preisschraube hat Hintergründe: In beiden Einrichtungen hat die Stadt laut Beschlussvorlage seit 2011 keine Gebührenerhöhung beschlossen. Und: In beiden Fällen steckt Volkach viel Geld in Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Die Konsequenz beim Hallenbad, das für rund 6,4 Millionen Euro von Grund auf erneuert wird und im Frühjahr 2018 eröffnet werden könnte: Die Eintrittspreise sollen ab 1. Januar kräftig steigen. Die Einzelkarte für Erwachsene würde beispielsweise statt 3,30 Euro künftig vier Euro kosten, die Zwölferkarte um sieben Euro auf 40 Euro verteuert.

Runde zehn Prozent mehr müssen die Nutzer der Mainschleifenhalle und der Schulturnhalle künftig zahlen. In der Regel sind laut Beschlussvorlage zwischen einem und zwei Euro als Erhöhung für die Hallennutzung fällig.

Vor dem Stadtrat tagt der Bauausschuss ab 19 Uhr.