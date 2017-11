Haibike am Fahrradstellplatz entwendet

Ein zehnjähriger Schüler hatte am Donnerstagvormittag sein blau/schwarzes Haibike, Marke Big Curve am Fahrradstellplatz des Marktbreiter Gymnasiums in der Neuen Obernbreiter Straße abgestellt und mit einem Stahlseilschloss gesichert. Als der Schüler gegen Mittag zurückkam, war sein Fahrrad laut Polizei im Wert von 450 Euro entwendet worden. Hinweise zur Täterermittlung erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.