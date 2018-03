Hälfte des Inno-Parks ist verkauft

Die Dietz AG mit Hauptsitz in Bensheim bei Darmstadt hat im Geiselwinder Gewerbegebiet Inno-Park ein Areal von rund 8,7 Hektar gekauft. Das entspricht etwa der Hälfte der 2014 erschlossenen Gewerbefläche, die östlich der Gemeinde liegt. Auf dem Gelände will der Immobilienkonzern ein Logistikzentrum mit fünf Hallen mit einer Größe zwischen 6000 und 10 000 Quadratmetern errichten.

Bis zu 200 Arbeitsplätze

Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel bestätigte auf Anfrage den Kauf. „Wir rechnen mit 150 bis 200 Arbeitsplätzen, die dort entstehen“, sagte Nickel. Dabei handle es sich größtenteils um qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze. Für die Gemeinde sei der Verkauf ein Schritt in Richtung Zukunft. Mehr Gewerbesteuer werde dadurch fließen, die Infrastruktur des Ortes profitiere ebenso davon.

Mehr als zufrieden ist Nickel mit der aktuellen Entwicklung. Bei der Gemeinde seien etliche Anfragen zur Ansiedlung eingegangen, nun habe man sorgsam ausgewählt, so der Bürgermeister: „Die Dietz AG ist an sehr vielen Standorten in Europa sehr erfolgreich. Ich freue mich, dass wir das Richtige gefunden haben.“

24-Stunden-Betrieb

Bereits gegen Ende vergangenen Jahres habe die Dietz AG erstes Interesse für den Standort Geiselwind angemeldet. Nicht zuletzt hielt die Firma die Lage in direkter Nähe zur Autobahn für günstig, hieß es. Zur Ansiedelung der Lager- und Logistikflächen musste eine kleine Hürde genommen werden. So ebnete der Geiselwinder Gemeinderat in einer seiner letzten Sitzungen den Weg und änderte den bestehenden Bebauungsplan leicht.

Für die anvisierte Fläche, die sich auf der Seite zum Ortsteil Wasserberndorf hin befindet, wurde eine Regelung genehmigt, die einen 24 Stunden-Betrieb an allen sieben Tagen der Woche erlaubt. Das sei in diesem Bereich mittlerweile Standard und Voraussetzung, so Nickel. Als nächster Schritt werden die Baupläne gezeichnet und eingereicht. Dann könnte bereits ab dem nächsten Jahr gebaut werden.

Dietz AG: ein großer Immobilienkonzern

Bei der Dietz AG handelt es sich um einen größeren Fisch, der in Geiselwind „angebissen“ hat. Den Kontakt stellte ein Beratungsunternehmen für Logistik-Immobilien her, das die Gemeinde Geiselwind für die Vermarktung der Flächen beauftragt hat.

Einige Daten und Zahlen der Dietz AG laut dem Internetauftritt des Unternehmens: Entstanden 1964 aus der Dietz Elektroanlagen GmbH hat sich ein Konzern entwickelt, der die Geschäftsfelder Bauen und Immobilien unter einem Dach vereinigt. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben ein Eigenkapital von rund 160 Millionen Euro, die Bilanzsumme lag Ende 2016 bei 334 Millionen.

83 Tochterunternehmen sind an 53 Standorten im In- und Ausland verteilt. Dazu besitzt die Gruppe laut eigenen Angaben 3,48 Millionen Quadratmeter an Grundstücken, plus etwa zwei Millionen Quadratmetern Mietfläche.