„Haddl“ ist nun Ehrenmitglied

Damit hatte Leonhard „Haddl“ Helleiner wohl nicht gerechnet. Die große Ehrungsrunde beim Feuerwehrverein Prichsenstadt war schon rum – 64 Gründungsmitglieder galt es auszuzeichnen –, da rief der Vorsitzende Michael Linz den 93-Jährigen noch einmal nach vorne.

Für seine Verdienste in der Wehr und dem Feuerwehrverein ernannte ihn Linz zum neuen Ehrenmitglied. Neben Klaus Linz, Altbürgermeister von Prichsenstadt, und Günther Parakenings ist „Haddl“, wie er von allen genannt wird, nun das dritte Ehrenmitglied im Feuerwehrverein.

Genau genommen älter als 25

Der Verein hatte am Wochenende sein 25-Jähriges gefeiert, kurz unterbrochen von einem heftigen Regenschauer. In Windeseile bauten die Feuerwehrleute die Hüpfburg ab und dichteten das Zelt ab, unter dem ein Teil der Besucher saß. Die Laune ließen sich die Floriansjünger davon aber nicht nehmen. Und im Grunde genommen ist der Verein auch schon älter als 25 Jahre, berichtete Schriftführer Michael Ott in seinem Zeitraffer-Rückblick.

Er besteht genau genommen seit dem 23. April 1981, gegründet vom damaligen Bürgermeister Alfred Hügelschäfer. In dessen Amtszeit fielen unter anderem der Neubau des Bauhofes mitsamt dem Feuerwehrhaus im Jahr 1988. Dann stellte sich heraus, dass der Verein gar nicht ins Vereinsregister eingetragen war und daher auch die Bezeichnung „e. V.“ nicht besaß.

Aus vereinsrechtlichen und versicherungstechnischen Gründen brauchte es eine Neugründung, zu der sich im Dezember 1990 auch 29 Mitglieder entschieden. Die 25-Jahr-Feier war schon vor längerer Zeit auf dieses Wochenende im Juni vereinbart worden.

Einen kirchlichen Glückwunsch brachte der evangelische Pfarrer Erich Eyßelein mit.

Stets im Einsatz

Auch wenn Feuer ein „hervorragender Energiespender“ sei, so müsse es doch manchmal bekämpft werden, so Pfarrer Eyßelein, und das übernehme nun mal die Feuerwehr. Und die müsse auch manchmal die Gemeinschaft pflegen, die Feuerwehrleute müssten sich gut kennen und gut verstehen, damit sie sich auch aufeinander verlassen könnten.

Von einem „Zusammenhalt mit und in der Bevölkerung“ sprach Bürgermeister René Schlehr, der die Bedeutung der Feuerwehr unterstrich.

„Sie sind oft beruflich und in Einsätzen unterwegs, daher finde ich es toll, dass Sie immer noch die Zeit finden, Feste wie diese auszurichten“, sagte Schlehr.

Kreisbrandmeister Martin Ebert richtete ebenso einige Grußworte an die Feiernden wie auch Johannes Biegner, Leiter der BRK-Bereitschaft Prichsenstadt.

Ehrungen Feuerwehrverein Prichsenstadt

Geehrt wurden für 25 Jahre: Helene Asbek, Franz Asbek, Volker Bausewein, Hans Bausewein, Rosemarie Biegner, Gertrud Bode, Erich Bode, Walter Buc, Wilhelm Ebert, Dietmar Ebert, Willibald Eich, Gertud Erhard, Peter Haberkamm, Roland Halbhuber, Monika Hartmann, Heinz Hartmann, Heinrich Hehn, Hedwig Hehn, Leonhard „Haddl“ Helleiner, Hermann Heming, Franz Hofbauer, Willi Hügelschäfer, Roland Hügelschäfer, Karl Kistner, Ricarda Linz, Michael Linz, Klaus Linz, Eva Linz, Alfred Müller, Günter Nicht, Josef Oswald, Stefan Ott, Michael Ott, Harald Ott, Stefan Parakenings, Günther Parakenings, Brunhilde Parakenings, Heinrich Rauh, Donar Schollmeier, Ruth Singer, Gerd Thiele, Käthe Thiele, Uwe Thiele, Irene Thiele, Armin Vogt, Andrea Vogt, Thomas Wagner, Reinhold Wagner, Andrea Wagner, Anni Wagner, Friedrich Wagner, Harald Wagner, Anna Weber, Gerhard Weidner, Relinde Weidner, Karl-Heinz Weidner, Marianne Weidner, Bernd Weidner, Thomas Winzen, Karl-Georg Winzen, Mathias Zitzmann, Kerstin Zitzmann und Gisela Zoller.

Ehrenmitgliedschaft: Leonhard „Haddl“ Helleiner (93 Jahre, Eintritt in die Feuerwehr Prichsenstadt: 1948).