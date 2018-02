Guter Wein und gute Laune

Überschaubarer als in den vergangenen Jahren gestaltete sich die Anzahl der Wägen und Fußgruppen heuer beim Iphöfer Faschingsumzug.„Viel gute Laune und viel guter Wein“, lautete die Losung der Winzer auf dem ersten Wagen (im Bild), doch kurz danach machte sich eine andere Gruppe Sorgen um ein „Wirtshaussterben in Iphouf“. Sie bedauerten, dass das Gasthaus zum Hirschen seinen Gastwirtschafts-Betrieb eingestellt hat und forderten: „eine neue Wirtschaft muss her“.Wie die Hitze des vergangenen Jahres gezeigt habe, „fehlte den Trauben der Regen sehr, drum muss eine Bewässerungsanlage her“. Viele Schaulustige und maskierte Leute säumten die Iphöfer Straßen vom Markt Einersheimer Tor her und vor allem die Kinder hatten ihre Freude am Aufsammeln der ausgeworfenen Süßigkeiten.