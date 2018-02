Gute Tat: Dreispitz für das Orchester

(ds) Rund 150 Sulzfelder wurden von den „Drei vom Mee“, Nachtwächter Lothar Schenk aus Eibelstadt, seinem Kollegen Siegbert Fuchs aus Sommerhausen und Chlodhild alias Andrea Trumpfheller aus Ochsenfurt, durch den Weinort geführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Ende der Führung ging der Dreispitz des Sommerhäuser Nachtwächters zugunsten des Sulzfelder Jugendorchesters durch die Reihen. Das Sammelergebnis von 435 Euro wurde dem Vorsitzenden des Orchesters, Bernd Moser, übergeben. Die nächste Führung ist in Segnitz. Von links: Rainer Krumpholz, Andrea Trumpfheller, Bernd Moser und Mitglieder des Jugendorchesters.