Gute Stimmung beim Weinfest in Wiesenbronn

(wwo) Der Wiesenbronner Spielmannszug, der am nächsten Wochenende sein 50-jähriges Bestehen feiert, und die Gruppe LehmaBRASSer sorgten beim Weinfest-Empfang am Freitagabend in Wiesenbronn für flotte Musik im Garten neben der Kirche. Bürgermeisterin Doris Paul (links) und Weinprinzessin Miriam Kahl (daneben) hießen zahlreiche Ehrengäste willkommen. Die Weinhoheit und Mario Hofmann, Vorsitzender des Weinbauvereins, eröffneten nach dem Empfang das Weinfest im Seegarten. Beim Empfang erzählte Gerhard Roth, Ehrenvorsitzender des Vereins, von der Entwicklung des Weinfestes und der Geschichte des Rotweinanbaus in Wiesenbronn. Weinprinzessin Miriam berichtete, dass es zum 41. Weinfest 41 Weine gibt und „ich weiß, dass viele gut gelaunte Gäste für ein besonderes Fest sorgen werden.“ Das Fest auf der Rotweininsel am Steigerwald geht an diesem Montag mit dem Seniorennachmittag und dem Weinabend zur Musik von Deschawü zu Ende.