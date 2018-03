Gute Noten für die Bauarbeiter

Für die Schüler beginnt so langsam der Endspurt. Bis zu den Sommerferien müssen sie fleißig sein, damit sie ihr Ziel erreichen. Für die Arbeiter auf der anderen Seite des Geländes gilt das Gleiche.

Die Siedlungsgrundschule gleicht seit ein paar Monaten einer Großbaustelle. Im alten Schulgebäude gehen die Lehrerinnen und Lehrer ihrer Arbeit nach. Im Freigelände wuseln bis zu 30 Arbeiter gleichzeitig, um die drei einzelnen Baustellen bis spätestens zum Schulstart 2018/2019 fertigzubringen.

Kernstück der Arbeiten ist der Neubau der künftigen Mensa mit Räumen für die Mittagsbetreuung und einen Kinderhort im ersten Stock. 20 auf 40 Meter misst das Gebäude, rund 800 Quadratmeter werden ab September dieses Jahres mit neuem Leben gefüllt. „Rund 120 Kinder werden hier gleichzeitig versorgt“, erklärt Bauleiter Stephan Gurguta und führt durch den lichtdurchfluteten Raum. Die Fenster sind eingebaut, der Rohbau steht. Jetzt geht es an den Innenausbau: Die Elektroleitungen werden gelegt, die Heizungen eingebaut. Von außen muss das Gebäude nur noch verputzt werden. „Und dann kommt noch die Photovoltaik aufs Dach“, erinnert Klaus Rützel, der fürs Stadtbauamt die Arbeiten überwacht. 42,5 Zentimeter dicke Ziegelsteine sind für den Neubau verwendet worden. „Ein paar Stellen werden noch mit Mineralwolle gedämmt, ansonsten passt das von den CO2-Werten“, sagt Gurguta. Geheizt wird das gesamte Gelände mit einer zentralen Pelletsheizung. Das gilt auch für die drei neuen Räume, die an der benachbarten Mittelschule angebaut werden und nur noch innen fertiggestellt werden müssen.

Nach dem Ende dieses Schuljahres soll auch die Einfeld-Turnhalle abgerissen und neu aufgebaut werden. Bis Ende 2019 rechnen die Planer mit deren Fertigstellung. So lange müssen die Kinder in die nahe Sickergrundhalle oder in Turnhallen in der Stadt ausweichen. Mit geplanten Kosten von 10,6 Millionen Euro ist die Baustelle in der Siedlung das „derzeit kostenintensivste Einzelprojekt in der Stadt“, wie es Bauamtsleiter Oliver Graumann ausdrückt. Er geht davon aus, dass der Kostenrahmen eingehalten werden kann. Bei bis zu 30 verschiedenen Gewerken keine Selbstverständlichkeit.

Die einzelnen Gewerke mussten europaweit ausgeschrieben werden. „Ein sehr kompliziertes Verfahren“, wie er sagt. „Da braucht man fast einen Juristen“, bestätigt Klaus Rützel. Letztendlich trudelten Angebote aus ganz Deutschland im Stadtbauamt ein, aus dem Ausland keines. Die meisten Handwerker kommen aus der Region, die weiteste Anfahrt einer Firma beträgt rund drei Stunden. Viel Zeit und Energie hat die Stadt in den letzten fünf bis zehn Jahren in den Ausbau der sozialen Infrastruktur gesteckt. Geschätzte 100 Millionen Euro hat sie für den Aus- und Neubau von Schulen, Kindergärten, Krippen und Sporthallen locker gemacht. „Wir sind kräftig dabei, diesen Bereich aufzuwerten“, freut sich Oliver Graumann. Als nächstes Projekt wird die Sickergrundhalle saniert, am drängendsten erscheint ihm eine Lösung für die Wirtschaftsschule. Die Kinder in der Siedlungsgrundschule und die Jugendlichen in der Mittelschule dürfen sich ab dem nächsten Schuljahr auf neue Anbauten, eine moderne Mensa und genug Platz für die Mittagsbetreuung freuen. Mit dem Frühling und den steigenden Temperaturen werden die Arbeiter aufs Tempo drücken, damit sie rechtzeitig zu Beginn der Sommerferien fertig werden und eine gute Arbeit abgeliefert haben – genau so wie die Schüler ein paar Meter entfernt von ihnen.