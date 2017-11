Gut Leben mit Diabetes

Eigentlich sollte Karl-Heinz Schmitt „nur“ an der Bandscheibe operiert werden. Doch bei der Voruntersuchung stellten die Ärzte anhand seines Blutbildes eine ganz andere Diagnose: Diabetes. Seit 25 Jahren lebt der Dettelbacher mit der Volkskrankheit.

Etwa acht Millionen Menschen sind deutschlandweit von Diabetes betroffen. In der Klinik Kitzinger Land wurden im letzten Jahr zirka 255 Patienten mit der Hauptdiagnose Diabetes mellitus behandelt. „Diabetes mellitus in den Nebendiagnosen bestand bei 2116 Patienten“, berichtet Chefarzt Dr. Ulrich Dreher. Tendenz steigend. Vor zehn Jahren waren es nach seiner Schätzung rund zehn Prozent weniger Patienten. Ein Grund für diese Entwicklung: Übergewicht. „Zweidrittel der Männer in Deutschland sind übergewichtig“, sagt Dr. Dreher, der an der Klinik Kitzinger Land die Abteilung Gastroenterologie, Onkologie und Diabetologie leitet. „Und bei mehr als der Hälfte aller Frauen ist es genauso.“ Das geht ins Geld. Die Gesundheitskassen rechnen im Jahr 2020 mit Folgekosten von rund 25 Milliarden Euro – alleine in Deutschland. Einen dicken Brocken davon machen die Kosten für Diabetes-Patienten aus.

„Essen aus Dosen oder Päckchen sollte jeder meiden.“ Franz Ringelmann, Diabetiker

Franz Ringelmann wurde vor 13 Jahren in die Klinik in Bad Mergentheim eingeliefert. Notfall. Sein Blutzuckerwert lag über 500 Milligramm pro Deziliter (mg/dl). Normal sind etwa 100 mg/dl. Bei 150 mg/dl fängt das Risiko an. Sein Langzeitwert, der so genannte HbA1c-Wert – der verrät, wie hoch in den vergangenen acht bis zwölf Wochen der Blutzucker war – lag bei 16 Prozent. Ab 6,5 Prozent spricht man von Diabetes mellitus. „Ich fühlte mich schwach, müde, ausgelaugt“, erinnert sich Ringelmann. Nach zwei Wochen in der Klinik hatten sich die Werte verbessert. Sein Leben sollte trotzdem ein anderes geworden sein.

Jeden Tag musste sich Ringelmann von da ab Insulin spritzen, alle sechs Monate zur Kontrolle in die Klinik. Mittlerweile hat er die Krankheit in den Griff bekommen. „Ich esse weniger“, sagt er. „Und gesünder.“ Auf die Fertigprodukte ist er ganz schlecht zu sprechen. „Essen aus Dosen und Päckchen sollte jeder meiden“, rät er. „Fast Food ebenfalls.“ Dr. Dreher kann das nur unterstützen. Schon eine Handvoll Erdnüsse haben rund 500 Kalorien. Bei Frauen mit Normalgewicht deckt das fast ein Viertel des Tagesbedarfs ab. Kein Wunder, dass etwa 80 Prozent der Patienten wegen Übergewicht an Diabetes erkranken. Die Gesundheitskassen rechnen alleine für diesen Bereich mit Kosten in Höhe von rund zehn Milliarden Euro. Schlimmer noch: Der so genannte Alterszucker betrifft längst nicht mehr nur die Menschen ab 60 plus. Immer häufiger wird bei Kindern Diabetes diagnostiziert.

Franz Ringelmann kennt einen Jungen, der mit elf Jahren ins Koma gefallen ist. Seither trägt er eine Insulinpumpe mit sich herum. In der Bad Mergentheimer Klinik trifft Karl-Heinz Schmitt immer wieder auf Gruppen von Kindern aus Berlin, die wegen Diabetes behandelt werden. „Die sind acht bis zehn Jahre alt.“

Schmitt versucht ebenfalls, sich beim Essen einzuschränken. Außerdem setzt er sich immer wieder aufs Rad und fährt einige Kilometer am Main entlang. Danach fühlt er sich deutlich besser. Mittlerweile kann er seine Blutzuckerwerte auch viel einfacher kontrollieren, als das früher der Fall war. Schmitt war Testperson, als ein elektronisches Glukose Messsystem vor gut eineinhalb Jahren auf den Markt kam. Der Vorteil: Schluss mit dem ständigen Stechen in die Finger, um die aktuellen Blutzuckerwerte zu ermitteln. Stattdessen hat er jetzt einen Chip am Oberarm, über den er nur ganz kurz einen Sensor bewegen muss. Schon werden ihm die aktuellen Werte angezeigt.

„Das Leben als Diabetiker ist einfacher geworden. Die Krankheit lässt sich leichter steuern.“ Karl–Heinz Schmitt, Betroffener

141 zeigt das Messgerät gerade an. Karl-Heinz Schmitt lächelt zufrieden. „Das Leben als Diabetiker ist angenehmer geworden“, sagt er. „Die Krankheit lässt sich besser steuern.“

Dennoch: Aufklärung tut Not. Die Diabetiker-Selbsthilfegruppe Kitzingen, die von Franz Ringelmanns Frau Elfriede geleitet wird, bietet jeden dritten Mittwoch im Monat ein Treffen im Paul-Eber-Haus an. „Wir laden immer einen neuen Referenten ein, um uns über Therapiemöglichkeiten, die richtige Ernährung oder Bewegungsmöglichkeiten zu informieren“, erzählt der stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz Schmitt. Etwa 20 bis 30 Leute kommen zu den regelmäßigen Treffen. Es könnten mehr sein.

Kontakt zur Selbsthilfegruppe: Elfriede Ringelmann, Tel. 09324/99850 oder Karl-Heinz Schmitt, Tel. 09324/90066.

Diabetikertag 2018 am 17. März 2018 im Gemeinschaftraum der Klinik Kitzinger Land. Schwerpunktthemen: Koronare Herzerkrankung und Diabetes sowie kontinuierliche Blutzuckermessung und Autofahren und Diabetes. Der Kitzinger Diabetikertag findet ja alle zwei Jahre statt.