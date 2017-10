Achtung: Die Einbrecher haben wieder Hochkonjunktur

Die Zeitumstellung spielt den Ganoven in die Hände: Wenn es früher dunkel wird, steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche. Doch die Bürger können viel tun, um sich zu schützen.

Ein Paketdienst in Marktbreit, ein Mehrfamilienhaus in Kitzingen, das Sportheim in Repperndorf, ein Einfamilienhaus in Dettelbach, ein Gartenhaus in Volkach: Es scheint, als tauchten seit Anfang Oktober vermehrt Meldungen über Einbrüche im Polizeibericht auf. Der Eindruck trügt nicht: „Richtung Herbst und Zeitumstellung steigen die Zahlen, vor allem weil es früher dunkel wird“, bestätigt Michael Zimmer, Pressesprecher der Polizei Unterfranken.

Während im Fernsehen häufig suggeriert wird, die Täter würden vor allem in der Nacht ihre Zielobjekte aussuchen, weist die Statistik andere Zahlen auf. Die meisten Einbrüche geschehen in der Dämmerung und am frühen Abend. Der zeitliche Schwerpunkt liegt laut Zimmer zwischen 15 und 21 Uhr. „Die Einbrecher nutzen die Zeit, in der die Bewohner noch auf der Arbeit oder nach der Arbeit beim Einkaufen sind.“ Ziel von Einbrechern sei es, möglichst unbemerkt und unerkannt in die Wohnung zu kommen und dort niemanden anzutreffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bewohner im Haus sind, wenn ein Einbrecher einsteigt, ist laut Zimmer sehr gering.

Warum sich Einbrecher für ein bestimmtes Objekt entscheiden, lasse sich nicht genau sagen. Fakt ist aber, dass das Entdeckungsrisiko bei einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mitten in der Stadt höher ist als bei einem freistehenden Einfamilienhaus in Ortsrandlage. „Das ist bei überregional agierenden Einbrechern begehrter“, so Zimmer. Am Ortsrand ist es leichter, nach der Tat unerkannt zu verschwinden. Doch nicht nur die Lage spielt für die Einbrecher eine Rolle. Es geht auch um andere Punkte: Wie sieht das Haus aus? Welche Autos stehen davor? Ist in der Regel jemand zuhause? Um entsprechende Erkenntnisse zu bekommen, spähen Einbrecher ihre Zielobjekte häufig im Vorfeld aus.

Um sich vor Einbrechern zu schützen, können Bewohner präventiv einiges tun. Ein Aspekt ist dabei laut Zimmer die „verhaltensorientierte Prävention“. Werden die Rollläden über einen längeren Zeitraum nicht geschlossen oder geöffnet, bleibt es im Haus immer dunkel, quillt die Post aus dem Briefkasten und stapeln sich Zeitungen vor der Tür, sind das klare Hinweise für Einbrecher: Hier ist keiner daheim. Hier haben sie mit ziemlicher Sicherheit freie Bahn: Schnell rein, schnell wieder raus, keiner merkt's.

Zimmer rät, jemanden zu suchen, der sich um die Post kümmert, wenn man länger nicht zuhause ist. Zudem sollten Lichter und Rollos so gesteuert werden, dass ein Haus auch dann belebt wirkt, wenn niemand da ist. Das können Nachbarn, Freunde oder Familienmitglieder per Hand übernehmen, oder es erfolgt elektronisch – mit der heutigen technischen Steuerung ist das kein Problem mehr.

Überhaupt spielt die Technik beim Schutz vor Einbrechern eine wichtige Rolle. Zweiter Aspekt ist deshalb für die Polizei die technische Nachrüstung. Da geht es um sichere Türen und Fenster, um Schlösser, eventuell Alarmanlagen. Jeder Bürger kann sich bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen Tipps und Hilfe holen und einen Beratungstermin vereinbaren. „Die Kollegen kommen und schauen sich die Situation vor Ort an“, erklärt Zimmer. Sie weisen auf Schwachstellen hin und haben eine Liste mit Firmen, die hochwertigen Einbruchschutz einbauen. Finanzielle Unterstützung gibt es über ein Programm der KfW.

Wie wirksam die Sicherheitstechnik ist, zeigt eine Statistik des Landeskriminalamtes: So wurden 2016 in Bayern 1755 Einbrüche durch mechanische Sicherungen verhindert. Darunter fallen einbruchhemmende Fenster- und Türkonstruktionen, aber auch Nachrüstungen zu Sicherung, beispielsweise durch Querriegelschlösser, einbruchhemmende Beschläge oder Gitter. 192 Einbrüche wurden bayernweit durch Einbruchmeldeanlagen verhindert, 366 durch die Aufmerksamkeit von Zeugen.

Schaut man sich die Statistik in Unterfranken an, ist die Entwicklung bislang erfreulich: 500 Wohnungseinbrüche wurden demnach 2016 im Regierungsbezirk Unterfranken registriert, das sind 17,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor. In Mainfranken ging die Zahl sogar um knapp 30 Prozent auf 181 zurück. Auch die Zahlen der Kitzinger Polizei waren erfreulich: Nach einem Rückgang um 21,6 Prozent in 2015 sank die Zahl der Wohnungseinbrüche noch einmal um 7,5 Prozent. 37 Wohnungseinbrüche stehen für 2016 in der Landkreis-Statistik.

Erfreulich auch der Blick auf die Aufklärungsquote: Sie liegt laut Michael Zimmer in Unterfranken bei etwa 26 Prozent und damit über dem Durchschnitt von 17 Prozent. „Wir haben aber den Anspruch, diese Quote noch zu erhöhen“, betont Zimmer. „Daran arbeiten wir.“

Doch wer sind die Täter, die sich in die Häuser schleichen? „Es gibt örtliche Täter, die in der Nähe wohnen, aber auch Banden aus Osteuropa, die gezielt zu uns kommen, um Einbrüche zu begehen“, so der Pressesprecher. Sind Banden am Werk, kommt es häufig zu Einbruch-Serien in einem Ort, einem Stadtteil oder einer Straße. „Da wird gleich in zwei, drei, vier Häuser eingestiegen.“

Gerade solche Täter sind im ländlichen Bereich eher zu entlarven – wenn die Bürger die Augen offen halten. „Auf dem Land wissen die Menschen, wer in die Nachbarschaft gehört. Ihnen fällt auf, wenn sie ein Auto nicht zuordnen können“, so Zimmer. Häufig höre die Polizei im Nachhinein, dass einem Nachbarn oder den Opfern etwas aufgefallen ist. Aber die Polizei wurde nicht verständigt. Wichtig wäre aber, dies gleich zu tun, wenn etwas Ungewöhnliches auffällt. „Es wäre gut, sofort die 110 zu wählen – auch wenn noch nichts passiert ist.“ Zimmer versteht, dass das etwas Überwindung kostet. Doch es wäre nötig, um die Unbekannten zu überprüfen. „Und es kostet nichts.“

Dringend warnt die Polizei davor, selbst einzugreifen, wenn man auf einen Einbrecher trifft oder einen Einbruch beobachtet. „Wenn Sie beim Heimkommen merken, dass jemand im Haus ist, gehen Sie nicht hinein“, rät Michael Zimmer eindringlich. „Gehen Sie zum Nachbarn und wählen Sie die 110!“ Die sollte auch gleich angerufen werden, wenn man nach Hause kommt und entdeckt, dass Einbrecher da waren. „Wenn es geht, bitte nicht sofort aufräumen und saubermachen, sondern auf die Streife warten“, appelliert Zimmer. Sonst zerstört man Spuren, die zu den Tätern führen könnten. Die braucht die Polizei aber dringend, denn die Regel ist nicht, dass die Täter auf frischer Tat ertappt werden. Die Hauptarbeit zur Lösung des Falls läuft fast immer im Nachgang – und da spielen die Spuren eine entscheidende Rolle.

Beratung: Für die persönliche und kostenfreie Beratung zur Sicherung der Wohnung und des Hauses steht der Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Würzburg, Tel. 0931/457-1830, zur Verfügung.