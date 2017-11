Gut für Kopf und Gelenke

Neue Mode, neue Musik, neuer Erziehungsstil: Kitzingen erlebte in den 60er Jahren eine Art Revolution. Nicht nur in der Hill-Billy-Bar tobte das Leben. Am Tag schlafen, nachts feiern – und das (weibliche) Publikum liegt einem zu Füßen: Diese Szenerie entfachte bei vielen Jugendlichen den Traum vom Musikerleben. Auch bei vier Kitzinger „Falken“, die 1964 im musikalischen Sinn das Fliegen lernten: Die „Falcons“ wurden eine der bekanntesten Jugendbands. Nach viereinhalb Jahrzehnten Sendepause kehrten sie vor einigen Jahren als Kultband zurück auf die Bühne. Der Tod von Sänger Pre (Karlheinz Hückmann) vor fünf Jahren hat die anderen Mitglieder der ersten Zeit – Mike (Wolfgang Popp, Gitarre, Gesang), Pip (Hans Dieter Hufnagel, Gitarre) und Arnold Frey (Schlagzeug) – noch stärker zusammengeschweißt. Mit Gitarrist Robert Brussig sind sie im November zweimal live im Landkreis zu erleben.

Welche Bewandtnis hat es mit dem Bandnamen „Falcons“?

Wolfgang Popp: Ehrlich: Das wissen wir alle nicht mehr. Hat sich wohl einfach gut angehört.

Wo habt Ihr gelernt, Instrumente zu spielen? Eine Musikschule gab?s ja noch längst nicht…

Hans Dieter Hufnagel: Unsere Musikschule waren die Pfadfinder-Zeltlager. Dort haben wir von den Älteren die verschiedenen Griffe abgeguckt.

Popp: Außerdem haben wir uns hinterm Bühnenvorhang der Hill-Billy-Bar versteckt und uns abgeschaut, was die Bands so gemacht haben.

Hufnagel: Und wir haben Schallplatten der Shadows, Ventures, Rolling Stones, Beatles und Spotnicks rauf und runter gehört, haben immer wieder den Tonabnehmer-Arm zurückgestellt, haben Melodien und Texte abgehört. Das war mühsam! Am Schluss hatten die Platten kaum noch Rillen.

Arnold Frey: Wir haben uns halt jede freie Minute mit Musik beschäftigt.

Und wie seid Ihr an die Band-Ausrüstung gekommen? War die nicht ziemlich teuer?

Frey: (lacht) Mikes erste Basstrommel war eine umgedrehte Baby-Badewanne aus Plastik.

Popp: Ja, außerdem waren Töpfe und Plastikeimer im Einsatz, die mit Kochlöffeln bearbeitet wurden, um die Schaumstoff gewickelt war. Unser Technik-Equipment waren alte Radios, an deren TA-Ausgang wir mit Bananensteckern kleine Mikros angeschlossen haben. Als der Arnold zu uns gestoßen ist und der großzügige Hüllers Edi uns einen richtigen Verstärker spendiert hat, hat unsere Entwicklung einen Sprung gemacht. Gleichzeitig war meine Schlagzeug-Zeit beendet. Der Arnold hatte Bongotrommeln und ein komplettes Schlagzeugset. Mir haben die anderen dann befohlen: „Du spielst ab jetzt Bass!“

Ging das so einfach?

Popp: Anfangs hab‘ ich nur die Grundtöne zu den Akkorden gespielt, die Pre vorgegeben hat. Aber bald waren auch schwierigere Instrumentals drin, von den Shadows, Spotnicks oder Ventures. Als das geklappt hat, haben wir angefangen, auch Lieder mit Gesang zu machen.

Wo fanden die Proben statt?

Popp: Zuerst im Weinkeller von meinem Opa, am Bernbeckplatz. Als Arnold dazugekommen ist, sind wir in einen Kellerraum seines Elternhauses in der Talstraße umgezogen. Meistens haben wir Samstagnachmittags geprobt. Und abends Partys mit Mädchen organisiert…

Wie wichtig war musikalische Weiterentwicklung?

Hufnagel: Wir wollten alle so gut spielen können wie unsere Vorbilder. Popp: Dafür haben wir alles andere hinten angestellt, auch die Schule. Ich hab‘ lange von einer richtigen Bassgitarre geträumt. Als ich eines Tages Sonntagfrüh nach der Kirche einem Kitzinger eine Höfner mit drei Tonabnehmern in Gold und Rot abkaufen konnte, haben wir gleich eine Probe angesetzt. Der volle Sound… Es war ein Wahnsinnsgefühl!

Frey: Im April 1965 hatten wir in der Kitzinger Bernbeck-Schule einen Auftritt mit den Shakers und den Rats. Das war wie eine Initialzündung. Die Leute waren restlos begeistert. Und wir auch.

Es folgten heiße Beatpartys und umjubelte Auftritte. Aber allzu lange hat die Begeisterung trotzdem nicht gehalten…

Popp: Nachdem Pre sich einer anderen, musikalisch noch weiter entwickelten Band angeschlossen hatte, fehlte uns einfach ein guter Sänger und Gitarrist. Uns blieb nur: Auflösen.

45 Jahre später habt Ihr wieder zusammengefunden, kurz vor dem ersten „Wild Times“-Festival 2010 in Kitzingen.

Frey: Ich erinnere mich genau an einen Anruf im Februar. Der Anrufer hat sich mit „Popp“ gemeldet. Ich wusste erst mal nicht, wer dran ist. Dann hat „der Mike“ von den „Wild Times“ erzählt und gefragt, ob wir dafür die Falcons wiederbeleben wollen. Meinem Einwand, dass ich Jahrzehnte quasi nicht gespielt habe, hat er entgegengesetzt, dass es dann ja mal wieder Zeit würde.

Ist die Ausrüstung eine andere als früher?

Hufnagel: (lacht) Zum Glück ja. Eine Fender Stratocaster hätte ich mir als Schüler nie leisten können. Aber vor neun Jahren hat mir meine Frau zum 60. Geburtstag meine Wunschgitarre geschenkt. Damit hab‘ ich – nach 45 Jahren – wieder richtig angefangen, Musik zu machen.

Frey: Im Wintergarten vom Pip haben wir die ersten Proben vor „Wild Times“ abgehalten.

Hat sich gleich wieder das „alte“ Falcons-Feeling eingestellt?

Hufnagel: Das kann man sagen. Wir ergänzen uns einfach gut. Inzwischen haben wir ein Repertoire von 100 Stücken.

Was hat sich im Vergleich zu früher geändert – außer der Mode und Haarfülle?

Hufnagel: Mit 15 haben wir Songs auch dann gespielt, wenn wir sie noch nicht ganz astrein konnten. Heute üben wir Lieder, bei denen der Sound noch nicht so richtig gut ist, einfach länger. Der Song „Sealed with a Kiss“ von den Shadows zum Beispiel hat lange nicht geklappt – mittlerweile spielen wir ihn quasi bei allen Gigs.

Frey: Seit dem Tod von Pre ist Robert, der vorher schon ausgeholfen hatte, fest in der Band. Und unser Bassist Mike ist zum Sänger geworden, unterstützt von den beiden Gitarristen.

Habt Ihr einen speziellen „Falcons“-Song, der Euch besonders wichtig ist?

Hufnagel: Zum Beispiel „Apache“ – der Song ist eine schöne Erinnerung an den legendären Auftritt in der Aula der Bernbeck-Schule.

Wie oft seht Ihr Euch leibhaftig zum Proben, nachdem Arnold Frey bei Mannheim wohnt?

Hufnagel: Im Durchschnitt zirka einmal im Monat – immer, wenn der Arnold halt da ist. Vor Auftritten versuchen wir, öfter zusammen zu spielen. Wir haben bei den Brussigs in Mainstockheim einen Super-Proberaum, den wir ab und zu auch nur zu zweit oder zu dritt nutzen.

Wohin sollen die „Falcons“ noch fliegen?

Popp: Wir haben kein bestimmtes Auftrittsziel. Wir wollen einfach, dass es möglichst lange so weitergeht.

Hufnagel: Die Musik hält uns jung.

Brussig: Musik ist gut für den Kopf. Und für die Gelenke.

Frey (mit einem Kopfnicken Richtung gut ausgestatteter Küche neben dem Probenraum): Und fürs Gesellschaftliche auch!

INFO: Die „Falcons“ sind am Samstag, 11. November, ab 20 Uhr live im Kitzinger Bistro Gambrinus und am 24. November im Volkacher „Techtel-Mechtel“ zu hören.