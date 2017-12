Gruselzeit im Freizeit-Land Geiselwind

Der Zufall kam in Form eines Kaufangebotes daher: Kaum hatte Matthias Mölter Anfang dieses Jahres das Geiselwinder Freizeit-Land übernommen, wurde er von einem Schausteller-Kollegen gefragt, ob er sich für den Park als neue Attraktion auch ein Grusel-Haus vorstellen könnte. Matthias Mölter konnte. Zumal er das seit 2013 umherreisende Geisterhaus schon kannte, schließlich war man sich auf dem einen oder anderen Rummelplatz immer wieder begegnet. Deshalb wusste der neue Freizeitpark-Chef: Was da unter „Horror-Lazarett“ firmiert, ist ein echter Knaller. Ein schaurig-schöner Eigenbau, den es laut Betreiber in Deutschland kein zweites Mal gibt.

Kräne im Park

So kam es, dass in Geiselwind mit dem Besitzerwechsel im Frühjahr auch der Grusel einzog. Fünf Transporter samt Kran rückten an, für das „Horror-Lazarett“ war die Reisezeit zu Ende. Damals sah man den Park vor lauter Kränen nicht, an allen Ecken und Enden wurde um-, an- und neugebaut. Insgesamt acht Fahrgeschäfte brachte Mölter mit – zum Renner aber sollte sich das zugekaufte Grusel-Haus entwickeln: „Fast schon Kultstatus“ habe es in den vergangenen Monaten bekommen, freut sich der Mann, der jeden Tag zwischen Geiselwind und seiner Heimatstadt Coburg pendelt.

Gute Laune beim Chef

Überhaupt hat der neue Chef gute Laune: Die Zwischenbilanz fällt durchweg gut aus. Die Besucherzahlen würden „den Erwartungen auf jeden Fall entsprechen.“ Das neue Showprogramm sei ebenso angekommen wie alle anderen Neuerungen. Beispielsweise die langen Samstage im August samt Feuerwerk. Oder die runderneuerte Gastronomie. Damit das so bleibt, laufen bereits Vorbereitungen für die kommende Saison. Auch dann, so verspricht Mölter, gebe es jede Menge Bewegung und Neuerungen in „Bayerns stärkstem Stück Freizeit“, wie es in der Eigenwerbung auf der hauseigenen Internet-Seite heißt.

„An Halloween aufzumachen ist ein Experiment.“

Wobei man künftig auch mit „ein starkes Stück Grusel“ werben könnte: Das Haus am Waldesrand erfreut sich so großer Beliebtheit, dass es ohne Besucherschlange davor kaum geht. Was vielleicht auch daran liegt, dass der frühere Besitzer sehr detailverliebt gewesen sein muss. Jedenfalls legte er beim Bau viel Wert darauf, dass es hier möglichst echt und blutig zur Sache geht. So stammt die Lazarett-Einrichtung tatsächlich aus Krankenhäusern. Wer also glaubt, es sei ein bisschen wie Geisterbahn und man würde schon drei Meter vorher sehen, was da auf einen zukommt, liegt gründlich falsch. Zumal ein weiterer Schauder dazukommt: In jeder Ecke kann ein lebender Geist lauern, ein so genannter Live-Erschrecker.

Als Ober-Erschreckerin fungiert dabei Tina Jahnel. Im April war sie noch eine normale Besucherin, die später per Mail an die Geschäftsleitung einerseits das Horrorhaus lobte. Andererseits verwies sie auch darauf, dass sich das Entsetzen noch einmal steigern ließe, wenn professionelle Erschrecker in dem Haus lauern würden. Der Park-Chef wusste sofort: Da schrieb jemand, der es wissen musste. Eine Fachfrau. Zwei Stunden später hatte Tina Jahnel einen Vollzeit-Job.

Schaudern als Hobby

Die 36-Jährige machte das Schaudern vor Jahren zu ihrem Hobby. Kein Grusel-Haus, das sie nicht kennt. Kein einschlägiges Grusel-Treffen, auf dem sie nicht war. Aus Amerika war die Bewegung nach Deutschland geschwappt, wie sich nicht zuletzt an den Halloween-Feiern zeigt: Der Feiertag der Gänsehautfreude gewinnt von Jahr zu Jahr an Bedeutung – und an Fans.

Eine Entwicklung, die in Geiselwind nicht verborgen blieb – und auf die man nun entsprechend reagiert: Das Freizeit-Land schließt diesmal einen Monat später als sonst, die Saison geht bis 5. November. Das bietet die Möglichkeit, ab 6. Oktober Halloween in aller gebotenen Ausführlichkeit feiern zu können. Der Wald wird illuminiert, die Speisekarte angepasst. Es gibt Labyrinthe, Grusel- und Feuershows. Und natürlich: lebende Geister.

Wer übrigens schon immer mal Geist spielen wollte: Chef-Erschreckerin Tina Jahnel sucht noch Mitstreiter, sich sich im Oktober als Hobby-Geister versuchen wollen. Kurze Bewerbungsmail an info@scarecrew.de reicht. Oder bei Facebook unter „Scare Crew“ vorbeischauen.

Für Matthias Mölter sind die Halloween-Wochen „ein Experiment“. Wie verlockend ist der Grusel? Fest steht immerhin so viel: Es gibt eine steigende Grusel-Begeisterung in Deutschland. Tina Jahnel ist hier das beste Beispiel: Die gesamte Familie ist vom Grusel-Fieber befallen, sowohl der Mann als auch die Tochter sind öfter in Geiselwind dabei, um andere zu erschrecken.

Grusel-Regeln

Wobei es Regeln gibt: Schreck einjagen ja. Niemals aber anfassen. Und noch eine Gesetzmäßigkeit hat die 36-Jährige festgestellt: „Leute, die selber Angst haben, sind die besten Live-Erschrecker!“ Zehn Minuten braucht es, um zum Erschrecker zu werden: Wachs, Kunstblut, Latex und Farbe – fertig ist der Grusel. Vielleicht noch ein paar Kontaktlinsen, am besten in schaurigem Taubenblau. Wenn dann einer kommt, der am Einlass großmächtig „Hier erschreckt mich gar nichts!“ verkündet, kann es gut sein, dass kurz darauf ein Schrei aus dem Horror-Lazarett dringt – es wäre nicht der erste.

Öffnungszeiten

Freizeit-Land Geiselwind: Geöffnet ist bis 11. September täglich. Danach überwiegend an Wochenenden und Feiertagen bis 5. November. Für die Grusel-Tage im Oktober werden eigens VIP-Karten angeboten. Im Grusel-Haus gibt es auch „Kinder-Zeiten“ ohne Live-Erschrecker.

Mehr Infos im Internet unter freizeit-land.bayern.