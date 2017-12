Grünes Licht für die Probebohrung

Einstimmig stellte der Stadtrat Prichsenstadt in seiner jüngsten Sitzung die Ampel auf Grün: Die Überlandzentrale (ÜZ) Lülsfeld darf im geplanten Baugebiet „Ziegelgärten VI“ Probebohrungen durchführen mit dem Ziel, die Wohnhäuser mit Kaltwärme zu versorgen.

Dazu werden zwei Sonden in eine Tiefe bis zu 80 Metern gebohrt und mit einer speziellen Technik 24 Stunden lang konstant gemessen (wir berichteten). Die Kosten in Höhe von 10 000 Euro teilen sich die Stadt und der Energieversorger zu gleichen Teilen. Erteilt die Stadt innerhalb von drei Jahren der ÜZ den Auftrag, die Kaltwärme im gesamten Baugebiet anbieten zu dürfen, übernimmt die ÜZ auch den Anteil der Stadt.

In der vorigen Sitzung, in der der Versorger das Verfahren vorgestellt hatte, war unter „Verschiedenes“ auch angesprochen worden, die ganze Sache auszuschreiben, um weitere Anbieter mit ins Boot zu holen. „Die befürchtete Verzerrung des Wettbewerbes trifft nicht zu“, so Bürgermeister René Schlehr. Er hatte bei den Nachbarkommunen nachgefragt. Dabei habe er erfahren, dass die ÜZ diese Bohrung selbst in Auftrag gibt und es verschiedene Firmen gebe, die die Bohrungen durchführen.

Eine Teilerschließung, sprich nicht alle Grundstücke würden an diese Energietechnik angeschlossen, wurde von Ratsmitglied Helmut Hümmer angedacht. Das, so Schlehr, sei nicht sinnvoll: „Diese Technik macht nur Sinn, wenn es alle Bauherren übernehmen“. Außerdem hatte die ÜZ die Räte mit Material versorgt, aus dem hervorging, dass die Kaltwärmetechnik die effektivste Form der Energieversorgung sei. Es käme auch auf den Einzelfall an, so der Bürgermeister. Letztlich stimmte der Stadtrat mit 11:1 Stimmen der Probebohrung durch die ÜZ Lülsfeld zu.