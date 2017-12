Grüne informieren über Volksbegehren gegen Flächenfraß

Ein Bündnis aus den bayerischen Grünen, ÖDP und der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) hat das Volksbegehren „Damit Bayern Heimat bleibt: Betonflut eindämmen“ gegen den ausufernden Flächenverbrauch gestartet. Der Kreisverband der Grünen in Kitzingen informiert darüber ausführlich in einer Versammlung am 20. November um 19 Uhr im Hotel Bayerischer Hof (Herrnstraße 2).