Großzügiger Ausbau der Schlossgasse

Die Schlossgasse in der historischen Altstadt von Prichsenstadt bekommt einen neuen Straßenbelag (geschnittener Muschelkalk) und wird in diesem Zug mit einer Breite von 5,50 Metern ausgebaut.

An der Seite mit den Wohnhäusern bleibt es bei einem eingeschränkten Halteverbot, so dass die Anlieger dort ihre Fahrzeuge be- und entladen sowie ein- und aussteigen können. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite darf so geparkt werden, wie es die Straßenverkehrsordnung zulässt. Parkplätze werden nicht ausgezeichnet. Die Kosten waren nicht Gegenstand der Debatte in der Ratssitzung am Donnerstagabend.

Mit dem Beschluss, für den einiger Diskussionsbedarf im Rat bestand, „lassen wir uns alle Möglichkeiten eines zukünftigen Parkraumkonzeptes offen“, hatte Bürgermeister René Schlehr für diese von ihm bevorzugte Variante geworben. Über vier unterschiedliche Konzepte haben sich die Räte die Köpfe zerbrochen, erarbeitet vom Planungsbüro Valentin Meier und vorgestellt von Georg Schreiber. Die Varianten sahen Straßenbreiten von 3,50 und 5,50 Meter vor. Dreimal waren Parkplätze eingezeichnet (vier, fünf und sieben), bei „Variante vier“ keine. Diese Markierungen, so Schreiber, „kann man auch später nachtragen, mit zwischen den Pflastersteinen verankerten Metallmarkierungen“. Damit konnten sich auch die meisten Räte anfreunden

Der Vorteil von Variante vier stieß hingegen nicht bei allen Räten auf Zustimmung. Zweiter Bürgermeister Alfons Saugel bevorzugte einen Ausbau mit sieben eingezeichneten Stellplätzen und der Fahrbahnbreite von 3,50 Metern, während Bürgermeister Schlehr wie einige andere Räte die Vorzüge der breiteren Fahrbahn priesen. „Da kommt das Müllauto sehr viel besser rein und raus, und bei Gegenverkehr können die Autos besser ausweichen“, so Schlehr, zumal auch der 1,20 Meter breite und nicht durch einen Bordstein angehobene, sondern fast ebene Gehweg auf der Seite der Anwohner zum Ausweichen mit benutzt werden könne.

Das Parken auf der gegenüberliegenden Seite, hatten die Anwohner bereits in der vorigen Sitzung mitgeteilt, „werden sie unter sich regeln“, so Schlehr. Es böte sich auch die Möglichkeit einer Verkehrsberuhigung, denn dann dürfe nur in den ausgezeichneten Plätzen geparkt werden.

Diese Regelung stieß bei Harald Eger auf wenig Gegenliebe. Vielmehr brachte er eine „Variante fünf“ ins Spiel: mit sieben eingezeichneten Stellplätzen und einer Fahrbahnbreite von 5,50 Metern. Würde diese Variante einen Sinn ergeben haben, wand Wolfgang Brosche ein, hätte der Planer sie bestimmt mit aufgenommen. „Hat er aber nicht, deshalb bin ich dagegen“, sagte Brosche. Zu einer Abstimmung über Egers Antrag kam es gar nicht mehr, denn mit 9:4 stimmte der Rat dafür, die vom Bürgermeister bevorzugte Variante umzusetzen (5,50 Meter breite Fahrbahn, keine eingezeichneten Stellplätze).