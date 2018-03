Großes Lob für Großlangheimer Sängerschar

„Die Sänger sind mit Lust bei der Sache, da spürt man die Harmonie und mir geht das Herz auf, wenn ich sie höre.“ Großes Lob aus dem Mund von Bürgermeister Karl Höchner für den Männer- und Kinderchor des Großlangheimer Gesangvereins bei der Jahreshauptversammlung des Vereins am Samstagabend in der voll besetzten Sängerstube des Kulturhauses.

Der Dank der Gemeinde

Höchner bedankte sich für die Unterstützung durch gesangliche Beiträge bei Festivitäten der Gemeinde und die Mitwirkung bei den Märkten. Vereinsvorsitzender Ralf Weigand zog eine positive Bilanz für das Jahr 2016, in dem alle Veranstaltungen und Feste dank der Vorbereitung gut über die Bühne gingen. Dass der Männerchor immer noch 44 Aktive in seinen Reihen hat, bezeichnete der Vorsitzende als „beruhigend, aber wir sollten in den kommenden Jahren Leute direkt und persönlich ansprechen, um neue Sänger zu bekommen“. Der Chor sollte auch eine Singstunde in Facebook und auf der MGV-Seite präsentieren, „so dass man erkennen kann, wieviel Spaß das gemeinsame Singen macht“.

Beifall

Was sich alles im vergangenen Jahr tat, zeigte Thomas Sterk für den verhinderten Schriftführer Ernst Fuchs auf. Die Palette der vielen Ereignisse reichte von Singstunden über Ständchen zu runden Geburtstagen, dem traditionellen Sängerfest am See bis hin zur Verabschiedung von Pfarrer Bernd Steigerwald. Mit Beifall wurde auch die Jahresbilanz von Schatzmeister Manfred Schumpa aufgenommen.

Zufriedener Chorleiter

Zufrieden war Chorleiter Winfried Worschech mit den Auftritten des Männerchors, „was nicht zuletzt an den Vorbereitungen und dem guten Besuch der Singstunden liegt“. Als Höhepunkte stellte er das Mariensingen in der Dettelbacher Wallfahrtskirche und das Adventkonzert in der Großlangheimer Kirche heraus. Er regte an, in Zukunft bei gesanglichen Veranstaltungen das Publikum mehr einzubeziehen, um so das Interesse am Chorsingen zu stärken.

Bei der Sache

Kinderchorleiterin Petra Sterk, die ihre Tochter Linda und Sabrina Streller als Assistentinnen zur Seite hat, betreut 37 Kinder und die Gruppe „TonArt“ mit neun jungen Leuten. Die Kinder sind mit Begeisterung bei der Sache, hatten tolle Auftritte und singen auch bei einem Lied der Langemer Rockgruppe „Hazel the Nut“ mit, sagte sie.

Ehrungen

Folgende Sänger wurden für ihre Treue geehrt. Ehrenmitglied Valentin Schreiber; 60 Jahre Mitglied: Franz Nicola und Karl Sauer; 50 Jahre: Ernst Hart, Daniel Henke, Anton Heß, Friedrich Heß, Valentin Schreiber; 40 Jahre: Horst Weidig; 25 Jahre: Benno Grebner, Kerstin und Robert Keim, Bernhard Pfannes, Otto Rau, Reiner Ritz, Peter Sterk