Großer Zapfenstreich zum 50. Geburtstag

Ein imposantes Schauspiel bot sich den vielen Zuschauern am Samstag vor der Steigerwaldhalle in Wiesentheid. Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens zelebrierte das Orchester des Musik- und Gesangvereins mit den Musikerkollegen des Kolping Musik Corps Kitzingen und der Blaskapelle Stadelschwarzach den traditionellen großen Zapfenstreich mit Serenade (Leitung: Edgar Roske). Danach ging es musikalisch in der Halle weiter, wo das Publikum von dem abwechslungsreichen Repertoire der Big Band begeistert war. Auch viele ehemalige Musiker waren gekommen, um den runden Geburtstag des Orchesters zu feiern. Foto: Sabine Berthold