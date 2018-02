Großbaugebiet Kitzingen

„So viele Kräne hatten wir noch nie in der Stadt.“ Klaus Rützel muss es wissen. Seit zirka 32 Jahren ist er im Stadtbauamt beschäftigt, seit etwa 23 Jahren Leiter des Hochbauamtes. Es ist nicht zu übersehen: In Kitzingen wird investiert und gebaut. Sowohl von privater als auch von öffentlicher Hand.

Grund- und Mittelschule Siedlung mit Hort, Zweifachturnhalle mit Ganztagsbetreuung und Parkgarage an der Grundschule St. Hedwig, Anbau des Kindergartens in der Memellandstraße, Deutsches Fastnachtmuseum, die Klinik Kitzinger Land, die Brauhöfe auf dem ehemaligen Bürgerbräugelände, die modernen Wohnbebauungen auf dem BayWa- beziehungsweise Fetzer-Gelände: Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen, man denke nur an die vielen Bau-Aktivitäten in den ehemaligen US-Kasernen. Die Zinsen sind niedrig, die Konjunktur brummt. Und der Wohnungsbau hat in Kitzingen Jahrzehnte lang eher ein Schattendasein gefristet. Es herrscht Nachholbedarf.

Klaus Rützel freut sich. An Arbeit mangelt es ihm und seinen vier Kollegen nicht. Und die Projekte sind spannend. Dennoch mischt sich in die Freude auch immer mal ein Schuss Vorsicht: Als Mitarbeiter im Stadtbauamt hat man es nicht immer leicht, aber es sei bisher immer gelungen, auch die schwierigsten Probleme zu lösen.

Ein wichtiger Faktor bei jeder Maßnahme sind natürlich die Baukosten, die sich mit der Planung entwickeln und je nach Ausführungswünschen eventuell auch verändern können. Auf die Baukosten wirkt sich seit einigen Jahren auch die gute Konjunktur und Auftragslage aus. Das geht schon bei der Auftragsvergabe los. „Wenn ich privat bauen will, dann kann ich mit dem Tag der Genehmigung loslegen“, sagt der gelernte Bauzeichner. Architekten gesucht, Baufirmen beauftragt: Und los geht's.

Im öffentlichen Bereich ist das nicht so einfach. Ab Baukosten in Höhe von zirka 5,5 Millionen Euro muss beispielsweise europaweit ausgeschrieben werden, je nach Gewerk ab etwa 125 000 Euro öffentlich – also deutschlandweit. Die Siedlungsschule mit ihrem Kostenrahmen von rund 10,6 Millionen Euro fällt unter diese Vorschriften. ,„Wir haben als Stadt keinen Einfluss darauf, wer den Zuschlag erhält und das Projekt tatsächlich ausführt“, gibt Rützel zu bedenken. Der preiswerteste Anbieter gewinnt. Und dann sollte die Kommunikation passen, schließlich muss man teilweise über Jahre eng zusammenarbeiten.

Kein Wunder, dass die Stadt als Vermittler auf den Baustellen gefragt ist. Ein- bis zweimal pro Woche sind Klaus Rützel und seine Kollegen Norbert Schreck, Johannes Schrauth, Dorothea Graber und Harun Icli auf den Baustellen zu Gast, um sich zu informieren und falls erforderlich einzugreifen. „Wir sind das Bindeglied zwischen dem Auftraggeber, der Stadt Kitzingen, dem Fördermittelgeber, dem Architekten und den Fachplanern sowie den unterschiedlichen Verwaltungsbereichen“, erklärt er. Und der Stadtrat will auch beizeiten und umfassend informiert sein.

Etwa 60 Prozent seiner Tätigkeit beschränkt sich auf Verwaltungsarbeit. „Jedes Jahr kommen neue Regeln hinzu“, sagt Rützel und klopft auf einen dicken Ordner. Das geht schon bei den zahlreichen Vergabevorschriften los. „Da gibt es viele Fallstricke“, sagt Rützel. Fallstricke, die der Stadt später teuer zu stehen kommen können. Üblich ist es deshalb, vor allem bei großen Baumaßnahmen, Aufträge an externe Architekten und Fachplaner zu vergeben.

Parallel dazu muss der Kontakt zu möglichen Fördergebern wie Regierung von Unterfranken oder Freistaat Bayern hergestellt werden. Und die Kämmerei muss natürlich auch rechtzeitig ins Bild gesetzt werden. Die Projekte landen schließlich im Haushaltsplan. Die Gelder müssen rechtzeitig bereitgestellt werden.

Die Nutzer haben natürlich auch ein Wort mitzureden. Ob Feuerwehr, Verwaltungsgebäude, Kindergärten, Kinderkrippen, Archiv, Museum oder Schulen: Natürlich müssen die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer berücksichtigt werden. „Und die ändern sich manchmal während einer Bauphase“, weiß Rützel aus Erfahrung. Ein Grund, warum Bauvorhaben keine statischen Projekte sind, sondern beweglich. Sie ändern sich immer wieder, müssen neu überdacht und geplant werden. Im baulichen Bereich genauso wie im Finanziellen.

Kostenveränderungen zwischen der ersten Kostenberechnung und der finalen Kostenfeststellung können nicht immer ausgeschlossen werden. Mitunter gibt es aber auch böse Überraschungen, wenn zum Beispiel bei Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen zusätzliche Arbeiten erforderlich werden, die in der Planungsphase nicht erkennbar waren und den ursprüngliche Kostenrahmen sprengen. „Das war eventuell mündlich noch drei Tage vorher so nicht kommuniziert worden“, sagt Rützel. Solche nicht erfreulichen Vorkommnisse müssen natürlich unverzüglich im Stadtrat kommuniziert und besprochen werden.

„Es ist halt ein ständiges Hin und Her“, sagt Klaus Rützel und lächelt dabei wissend. Bei den laufenden und den kommenden Großprojekten wird das nicht anders sein. Flexibilität ist gefragt, eine intensive Kommunikation. Und jede Menge Zuversicht. Kitzingen wächst. Die Kräne werden noch eine ganze Weile das Stadtbild prägen.

Serie: Mit dem heutigen Tag startet eine Serie über die größten Baustellen in der Stadt. Wir berichten heute über den Fortschritt am Fastnachtmuseum (Seite 12) und statten in den kommenden Wochen den Brauhöfen, dem ehemaligen BayWa-Gelände, der Siedlungs-Grundschule und weiteren Baustellen in der Stadt einen Besuch ab.