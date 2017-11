Gräber vor dem Untergang retten

Jahrzehntelang hat ein Grabstein im Alten Friedhof von einem Mord erzählt und dem ehemaligen Gasthaus Bären. Dann war er plötzlich verschwunden. Und mit ihm ein Stück greifbarer Kitzinger Stadtgeschichte. Solche Verluste will die Stadt künftig verhindern und künstlerisch sowie geschichtlich wertvolle Grabmale auf den Friedhöfen sichern und erhalten.

Die Geschichte mit dem Mord-Grabstein hat Franz Böhm (Pro Kitzingen) in der jüngsten Stadtratssitzung erzählt. Jutta Wallrapp hat sie mit dem Hinweis auf einen ebenfalls verschwundenen Grabstein eines Etwashäuser „Ureinwohners“ ergänzt. Franz Böhm ist auch Vorsitzender der Interessengemeinschaft Alter Friedhof. Er ist überzeugt, dass der Alte Friedhof ein „Kulturgut größten Ausmaßes ist“ und sagt: „Das ist Kitzinger Stadtgeschichte.“

Nicht nur bei Böhm und Wallrappe hat Susanne Schmöger als Chefin der Rechtabteilung im Rathaus mit dem Vorstoß zur Sicherung wichtiger Grabdenkmale offene Türen eingerannt.

Wie es gehen soll, erklärte Schmöger so. In die Friedhofsatzung wird eine Liste der wichtigen Gramale aufgenommen. Läuft die Nutzungszeit der Grabrechte aus, geht die Friedhofsverwaltung auf die Nutzungsberechtigten zu. Sie weist einmal darauf hin, dass jede Änderung mit der Verwaltung abzustimmen ist. Gleichzeitig wird angeboten, das Grab unentgeltlich der Stadt Kitzingen zu überlassen, was mit einer formlosen Erklärung möglich ist.

Friedhofsgärtner kümmern sich um die Gräber

Ist das geschehen, kümmert sich die Friedhofsgärtnerei um die Gräber. Sie räumt den Bewuchs ab und gestaltet sie so, dass sich der pflegerische Aufwand in Grenzen hält und sie dennoch ihre Wirkung an gewohnter Stelle entfalten können.

Auf diesem Weg könnten die wichtigen Grabdenkmale an ihrem Standort gesichert werden werden und der Friedhof seinen Park-Charakter erhalten. Für dieses Vorgehen gab es das einstimmig Ja des Stadtrats. Umstritten blieb allerdings, ob die Grabstellen für Urnenbeisetzungen genutzt werden sollen. Die Tendenz ging hier in Richtung „eher nicht“.

Schmöger hatte ein Thema aufgegriffen, das seit den 80er Jahren immer wieder auftaucht. Seither steht in der Friedhofs- und Bestattungssatzung, dass die wertvollen Gräber in „ein Verzeichnis besonders geschützter Grabmale“ aufgenommen wird. Und auch, dass eine Veränderungen dieser Grabmale der Genehmigung der Stadt bedarf.

Langer Weg zur Liste

Es hat aber gedauert, bis eine solche Liste jetzt vorliegt. 1991 zum Beispiel war eine Kommission gegründet worden, die sich mit dem Thema befassen wollte. Ein Ergebnis gibt es nicht. 2013 kam auf Anregung von Klaus Christof, der damals Bürgermeister war, ein neuer Anlauf zur Erstellung einer solchen Liste, so Schmöger. Nach mehreren Ortsterminen der Friedhofsverwaltung mit der Interessengemeinschaft, dem Bauamt und dem damaligen Stadtheimatpfleger Dieter Bilz waren 184 Grabmale im Alten Friedhof aufgelistet worden.

Arbeitsgruppe nahm Friedhof unter die Lupe

2014 hat das Landesamt für Denkmalpflege (LfD) eine Arbeitsgruppe gebildet. Die hat den Alten Friedhof als Flächendenkmal genauer unter die Lupe genommen. Die Grabmale wurden beschrieben und eingeordnet. Das Ergebnis lag 2015 vor. Es wurde mit dem Stadtheimatpfleger Harald Knobling abgestimmt. Heraus kam eine Liste mit 88 Grabmalen, die als erhaltens- und schützenswert eingestuft werden. Die Liste ist jetzt Teil der Friedhofsatzung. Eine solche Liste soll es bald für alle Friedhöfe in Kitzingen und den Stadtteilen geben. Wie und wer die erstellen wird, ist derzeit noch offen.