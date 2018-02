Glückwunsch!

Zufrieden und geistig munter feierte Rudolf Sauer im Volkacher ASB-Seniorenzentrum „An der Volkach“ mit seiner Ehefrau Elvira 90. Geburtstag. Eine große Schar aus der Verwandtschaft gratulierte dem Jubilar. Der gebürtige Nordheimer, der mit weiteren sechs Geschwistern aufwuchs, hatte keine einfache Jugend. Noch fast ein Kind wurde er mit 16 Jahren zum Kriegsdienst eingezogen und geriet ein Jahr später in Gefangenschaft.

Anfang der 50er Jahre begann er in Würzburg eine Schreinerlehre und lernte dann auch seine spätere Ehefrau Elvira Höhn aus Köhler kennen. 1953 heirateten sie. Der sehr belesene Rudolf Sauer wohnte ab dieser Zeit mit seiner Frau in Würzburg und wechselte Mitte der 60er Jahre in die Bibliothek der Universität Würzburg, wo er als Beamter bis zu seiner Pensionierung blieb. Sie bekamen zwei Kinder, Brigitte und Klaus, und mittlerweile hat das Geburtstagskind auch einen Enkel. „Agil und hilfsbereit, handwerklich geschickt und ein großer Kunstliebhaber“, so beschreiben ihn seine Kinder. Die Schwere des Alltags hatte den beiden Senioren aber zum Schluss doch sehr zugesetzt, so dass sie zurück zu den Wurzeln ihres Lebens kehrten. Vor drei Jahren haben sie im ASB-Seniorenzentrum eine neue „alte“ Bleibe gefunden, wo sie ihren Lebensabend verbringen. „Unsere Eltern erinnern sich hier, an sehr viel aus der alten Zeit, was sie zufrieden macht“, so die Kinder weiter. hs