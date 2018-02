Glückwunsch!

Luitgard Pfannes aus Volkach feierte am Samstag ihren 90. Geburtstag. Es gratulierten die Kinder Ingrid und Peter mit ihren Familien, darunter fünf Enkel und sechs Urenkel. Volkachs zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin (links) überreichte der Jubilarin einen Blumenstrauß, ebenso Pfarrer Johannes Hofmann für die Kirchengemeinde. Die rüstige Seniorin hatte ihren Lebensmittelpunkt in Münsterschwarzach. Seit eineinhalb Jahren lebt sie im Bürgerspital Altenzentrum in Volkach und fühlt sich dort sehr wohl. Vielen Schwarzachern ist die Jubilarin aus den 1960er und 1970er Jahren bekannt, als sie bei der damals noch selbstständigen Gemeinde Münsterschwarzach als Gemeindeschreiberin und nach der Eingemeindung als Verwaltungsangestellte beim Markt Schwarzach 25 Jahre tätig war. Geboren wurde Luitgard Pfannes am 30. September 1927 in Bad Königshofen als Tochter des Polizeibeamten Josef Pechtl und dessen Ehefrau Franziska. Sie war das älteste von fünf Kindern. In Bad Neustadt/Saale besuchte sie die Volksschule und anschließend die Oberrealschule. Aus dienstlichen Gründen kam die Familie Pechtl 1939 nach Stadtschwarzach. Ihr Vater übernahm dort die Polizeidienststelle. Eine schlimme Erinnerung ist für sie der Zweite Weltkrieg, denn ihr Vater fiel in Russland. Nach der Ausbildung zur Industriekauffrau blieb sie bei den Licht-, Kraft- und Wasserwerken in Kitzingen. 1950 heiratete sie den Münsterschwarzacher Schlosser Franz Pfannes, der 1995 starb. Ihre Leidenschaft ist die Musik. Auch heute noch greift die Pianistin für sich selbst und zur Freude ihrer Freunde in die Tasten. Text/Foto: Peter Pfannes