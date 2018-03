Glückwunsch!

Alfred Rückel aus Wiesentheid feierte am Samstag seinen 75. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehörte Landrätin Tamara Bischof, die dem langjährigen Kommunalpolitiker „viele gesunde Jahre“ wünschte und „dass du deine Enkelkinder bis zu ihrem Abitur betreuen kannst“.

Pädagoge aus Leidenschaft

Rückel, einstiger Pädagoge aus Leidenschaft, hat vier Enkelkinder. Seit zehn Jahren ist er in Ruhestand, nachdem er zuvor 33 Jahre an der Volksschule in Prichsenstadt tätig war, 20 Jahre davon als Schulleiter. Dort ist er noch als Schriftführer beim Schul- und Förderverein tätig. Geboren in Würzburg, wuchs Alfred Rückel mit vier Geschwistern einer Gastwirtsfamilie in Geiselwind auf. Nach der Volksschule und dem Abitur in Bamberg studierte er in Würzburg für das Lehramt. Als Lehrer war er zunächst in Collenberg, Schweinfurt und Oberpleichfeld tätig, ehe er nach Prichsenstadt versetzt wurde. Dann baute die Familie in Wiesentheid, dem Heimatort seiner Frau Irene.

Einsatz für die Allgemeinheit

Über Jahrzehnte engagierte sich Rückel für die Allgemeinheit; er war 40 Jahre in der katholischen Pfarrgemeinde tätig, oder als Vorsitzender des Elternbeirats vom Gymnasium in Wiesentheid. Sein besonderes Interesse galt und gilt der Kommunalpolitik. 24 Jahre saß er für die Freien Wähler im Gemeinderat, zwölf Jahre war er zweiter Bürgermeister. Aktuell gehört Alfred Rückel im Kreistag dem Schul-, sowie dem Jugendhilfeausschuss an. Über 25 Jahre wirkte er im Vorstand des Kreisverbandes der Freien Wähler, wie auch im Bürgerblock in Wiesentheid. Für seine Verdienste erhielt er den Ehrenring des Marktes, sowie die Kommunale Verdienstmedaille.

In seiner Freizeit war Alfred Rückel begeisterter Sportler, früher spielte er beim TSV Geiselwind und in der Hochschulmannaschaft Fußball, Basketball und Handball. Er unterstützet den TSV Wiesentheid in mehreren Funktionen. Heute widmet er seine Zeit der Familie, seinen zwei Kindern und vier Enkeln und dem Garten. Die fränkische Mundart, Musik und Fremdsprachen sind seine Hobbys. Text und Foto: Ast