Glückwunsch zur Goldenen Hochzeit!!

Gabriele und Norbert Singvogel feierten Goldene Hochzeit. Auch Bürgermeister Bernhard Brückner (links) war unter den Gratulanten. Norbert Singvogel ist ein gebürtiger Ochsenfurter, der den Beruf des Industriemechanikers erlernte. Nach der Lehre mit zwei befreundeten Bierbrauern zog er nach Großostheim und arbeitete dort in der Bauerei Eder von 1962 bis 1966. In Großostheim lernte er seine Frau Gabriele (geborene Göbel) kennen. Sie wollten schon früher als am 7. Oktober 1966 heiraten, aber Norbert Singvogel musste warten, bis er 21 Jahre alt war, wie er sagte. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor, die mit ihren Partnern und den drei Enkeln das Jubelpaar beglückwünschten. Die heute 68-jährige Gabriele Singvogel kam aus einer noch viel größeren Familie: sie wuchs mit elf Geschwistern auf. Nach der Hochzeit wohnte das junge Paar einige Jahre in Ochsenfurt, ehe die Beiden ein Haus in Obernbreit kauften und 1969 dorthin zogen. Nach der Rückkehr nach Ochsenfurt arbeitete Norbert Singvogel ein paar Jahre in der Werkstatt des Unternehmens Knaus und wechselte ab 1970 zur Baufirma Hanika, wo er bis zur Rente 2004 blieb. Er war viele Jahre Mitglied in der Soldaten- und Bürgerkameradschaft und dort einst auch Vorsitzender.

Der 71-Jährige und seine Frau waren einst viel an Fußballplätzen anzutreffen, wo sei ihre Tochter Anja anfeuerten, die sich lange Jahre im Frauenfußball einen Namen gemacht hatte. Seit 20 Jahren reisen die Jubilare, glühende Fans der österreichischen Musik Spatzen 2000, oft in die Alpenregion. „Wir fahren demnächst zu den Spatzen nach Zürich“, verriet Gabriele Singvogel am Jubeltag. In der Schweiz werden sie mit ihren musikalischen Lieblingen das Zürcher Oktoberfest im Bauschänzli-Festzelt feiern. Text/Foto: Hartmut Hess