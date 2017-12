Glückwunsch zur Goldenen Hochzeit nach Biebelried!

Brunhilde und Dietmar Schlereth feierten am 7. April in Biebelried ihre Goldene Hochzeit. Die Ehefrau wurde 1947 in Marktbreit als Brunhilde Hüller geboren und lernte einst als Verkäuferin. Sie hat eine Schwester. Dietmar Schlereth, Jahrgang 1942, stammt aus Biebelried und wuchs mit drei Geschwistern auf dem Hof der Eltern auf. Er erlernte den Beruf des Landwirts. 1966 trafen sich beide erstmals beim Tanz im Felsenkeller in Hohenfeld und schlossen am 7. April 1967 den Bund fürs Leben. Die Hochzeitsreise führte für einige Tage nach Oberbayern. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, die zusammen mit drei Enkeln und Bürgermeister Roland Hoh (links) zum Festtag gratulierten. Das Goldhochzeitspaar ist Gründungsmitglied beim TSV, wo Dietmar Schlereth auch eine Periode lang Vorsitzender war. Gerlinde Schlereth bringt sich bei den Landfrauen ein und kümmerte sich bei der Caritas um Demenzkranke. Außerdem war ihr Mann jahrelang mit der Feuerwehr. Beide sind gerne für die Familie da, mögen Gesellschaftsspiele und es ist ihnen kaum ein Kreuzworträtsel zu schwer.