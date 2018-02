Glückwunsch zur Eisernen Hochzeit!

Ruth und Heinz Collberg feierten in Wiesenbronn Eiserne Hochzeit. Auf dem Tisch im Wohnzimmer in der Leimbachstraße standen 18 rote und drei weiße Rosen, geradeso wie am Hochzeitstag am 28. Juni 1952, als die Braut 18 Jahre alt war und ihr Bräutigam drei Jahre älter. In Wiesenbronn wohnen die beiden seit zehn Jahren. Ruth Collberg (geborene Kirsche, Jahrgang 1933) stammt aus Meerane (Sachsen). Arbeit fand sie in einem Büro. Sie erinnert sich heute an illegale Grenzübertritte nach dem Krieg, als sie ihren Vater besuchte, der sich in Hannover in englischer Gefangenschaft befand. Heinz Collberg (Jahrgang 1931), der aus Königsberg (Ostpreußen) stammt, kam nach der Vertreibung nach Berlin und Zwickau, wo er zunächst als Maurer arbeitete, 1955 wurde er in den Polizeidienst übernommen, übte ihn 26 Jahre aus, bis er Leiter eines Betriebsschutzes wurde. Die beiden lernten sich im März 1952 auf einem Ball in Zwickau kennen, der so etwas wie die erste Disco in der Gegend war. Die standesamtliche Heirat in Meerane war Grundlage dafür, dass der Bräutigam die Erlaubnis für den Zuzug nach Meerane bekam. Ohne diesen Zuzug hätte es keine Wohnung und keine Lebensmittelkarten gegeben, sagt Heinz Collberg über die damalige Zeit. 2005 übersiedelten sie zunächst nach Großlangheim und zwei Jahre später nach Wiesenbronn, da der Sohn schon vor der Wende die DDR verlassen hatte und nach Wiesenbronn gezogen war. Zum Jubiläum gratulierten auch zwei Enkel und zwei Urenkel. Auf dem Tisch lagen auch die Briefe von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Horst Seehofer, die zum Ehejubiläum gratulierten. Für die Gemeinde war Bürgermeisterin Doris Paul mit Präsenten zur Stelle. Sie freute sich darüber, dass es dem Jubelpaar in Wiesenbronn sehr gut gefällt, dass die beiden noch so fit sind und deshalb fast jeden Tag einen Spaziergang unternehmen können. Text/Foto: Winfried Worschech