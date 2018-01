Glückwunsch zum 80., Frau Fritz!

Irma Fritz, geborene Zenns, aus Gnodstadt feierte 80. Geburtstag. Sie wurde am 5. Juli 1937 im heutigen Gaukönigshöfer Ortsteil Acholshausen geboren. Ihre drei Brüder sind bereis verstorben. Die Eltern betrieben eine kleine Landwirtschaft. Da die Schule im Heimatdorf zerbombt war, musste nach Gaukönigshofen zur Schule, meist zu Fuß. Der Unterricht fand oft in Kellerräumen statt. Eigentlich wollte sie Schneiderin werden, fand aber keine Lehrstelle. So kam sie mit 17 Jahren als Hauswirtschafterin ins Kurhaus nach Bad Mergentheim. Danach arbeitete sie 23 Jahre lang in Ochsenfurt und weitere 23 Jahre in der Marktstefter Brauerei Kesselring. Mit 20 Jahren lernte sie auf dem Fußballplatz den Maurer Wilhelm Fritz aus Gnodstadt kennen; 1961 wurde geheiratet. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor, die mit zwei Enkeln und drei Urenkeln gratulierte. Ihr Mann Fritz starb 2000. Als reiselustige Rentnerin singt Irma Fritz im Gesangverein Eintracht Frischauf Marktbreit, ist Mitglied im Gesangverein Gnodstadt, im Kolping-Werk und beim TSV Gnodstadt, dessen Gymnastikstunden sie besucht. Auch fährt sie gerne mit dem Auto spazieren und schaut sich die Gegend an. Neben Nachbarn und Freunden gratulierte Bürgermeister Erich Hegwein. BAG/Foto: GERHARD BAUER