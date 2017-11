Glückwunsch zum 80., Adolf Neuner!

aus Gaibach feierte 80. Geburtstag. Es gratulierten seine fünf Kinder samt Familien, darunter zehn Enkel. Bürgermeister Peter Kornell (links) überreichte ein Weinpräsent. Adolf Neuner wurde am 26. Januar 1937 in Untereisenheim als Sohn des Landwirtsehepaars Theodor und Paulina Neuner geboren. Er besuchte die Berufsfachschule in Würzburg im Fachbereich Maschinenbau und absolvierte schließlich das Polytechnikum. Nach der Ausbildung kam er zur Firma SKF in Schweinfurt, bei der er 40 Jahre als Konstrukteur und Investitionseinkäufer tätig war. 1964 heiratete er die Gaibacherin Maria Füller. Seit 1966 leben sie in ihrem Eigenheim in Gaibach. In vielen Bereichen hat sich der Jubilar ehrenamtlich im Dorf engagiert. Fast drei Jahrzehnte war er Vorsitzender der Kolpingfamilie. Seit vielen Jahren ist er Mitglied beim Sportverein, beim Roten Kreuz und bei der Feuerwehr. Er arbeitete zwei Perioden im Pfarrgemeinderat mit und gehört seit 64 Jahren der CSU an. In den 70er Jahren war er im Gaibacher Gemeinderat vertreten. Die Dorfgeschichte liegt dem Jubilar sehr am Herzen. Als Mitglied der Volksstiftung bayerische Einigung hat er immer ein offenes Ohr für die Historie und den Erhalt des kulturellen Erbes. Fit hält er sich durch Wandern, Radfahren und Gartenarbeiten. FP/Foto: Peter Pfannes