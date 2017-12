Glückwunsch, Reinhold Reichl!

Reinhold Reichl aus Astheim feierte am Sonntag im Kreis von Familie und Freunden seinen 75. Geburtstag. Ihm gratulierten Ehefrau Renate, die Kinder Carmen, Reinhold und Ramona sowie die Enkel Kira, Henri und Neilani. Unter den Gratulanten waren auch der stellvertretende Landrat Paul Streng und Bürgermeister Peter Kornell.

Die Wiege des Jubilars stand im Sudetenland, wo er am 23. Juli 1942 als Sohn von Hedwig und Reinhold Reichl geboren wurde. Nach der Vertreibung aus der Heimat 1946 wuchs er in Hendungen (Rhön) auf und besuchte die Volksschule, später das Gymnasium in Würzburg und Rohr (Niederbayern). Er studierte Philosophie, Theologie, Psychologie und Pädagogik in Tübingen und Würzburg. 1970 wurde er als Lehrer an der Verbandsschule in Volkach eingesetzt. Fast 40 Jahre war er in dem Beruf tätig – stets mit Leib und Seele dabei. Seit zehn Jahren ist Reinhold Reichl in Pension.

Auch die Politik war ein Lieblingskind des Jubilars. 1962 trat er in die Junge Union (JU), im gleichen Jahr auch in die CDU Baden-Württemberg ein. Seit 1970 ist er Mitglied der CSU Bayern. Außerdem ist er Mitglied in mehreren Ortsvereinen.

Zudem war er Mitglied des Kreistags Kitzingen (1972 bis 2014), war stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Kreistag, im Volkacher Stadtrat (1984-2014) und CSU-Fraktionssprecher. Von 1990 bis 2014 war er Volkachs zweiter Bürgermeister und Vorsitzender der Ritter'schen Kindergartenstiftung Astheim. Für seine Verdienste erhielt der Jubilar unter anderem den Ehrenring des Landkreises, die kommunale Verdienstmedaille des Freistaats Bayern und das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Außerdem ist Reichl Autor von zwei Büchern („Nimm dein Glück in die Hand“ und „Tanze, du Seele“). Ein drittes Buch ist in Arbeit. Neben Wandern und Radfahren zählt das Skifahren zu Reichls Lieblingsbeschäftigungen. Sein Training absolviert er im Volkacher Sportstudio. TEXT/Foto: Renate Reichl