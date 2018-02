Glückwunsch, Maria Ruck!

aus Stadtschwarzach feierte am 7. Juni ihren 80. Geburtstag. Ihr gratulierten Ehemann Robert, ihre Kinder Dagmar und Rainer mit Familien sowie die Enkel Dominic und Kristina. Bürgermeister Volker Schmitt (rechts) überreichte Blumen. Die Jubilarin wurde am 7. Juni 1937 in Nordheim geboren. Zusammen mit ihren drei Geschwistern wuchs sie bei ihren Eltern Rosina und Leo Henninger in Neuses am Berg auf. Dort besuchte sie auch die Schule. Nach dem Schulabschluss arbeitete sie in verschiedenen Haushalten. Später war sie in einem Dettelbacher Schuhgeschäft beschäftigt. Im Dezember 1957 heiratete die heute 80-Jährige den Untereisenheimer Starkstromelektriker Robert Ruck. Danach kümmerte sie sich vorwiegend um Haushalt und Familie. In Neusetz fand das Paar zunächst ein schönes Zuhause. 1992 erwarben Maria und Robert Ruck in der Schweinfurter Straße in Stadtschwarzach ein Haus, in dem sie heute noch leben. Zur Familie zählt auch Jagdterrier-Hündin Luna. Die Hobbys der rüstigen Seniorin sind das Stricken von Socken und Schals sowie das Lesen der Tageszeitung und kurzweiliger Romane. Ihre Lieblingsserie „Sturm der Liebe“ gehört zu ihrem regelmäßigen Fernsehprogramm.