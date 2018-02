Glückwunsch, Manfred Klehr!

Manfred Klehr aus Gerlachshausen feierte seinen 80. Geburtstag. Es gratulierten Ehefrau Ingrid, die Töchter Gabriele und Ulrike mit ihren Familien, darunter vier Enkel und Urenkelin Emily. Bürgermeister Volker Schmitt (links) überreichte dem Jubilar einen Bocksbeutel. Manfred Klehr kam am 29. August in Bauerwitz in Oberschlesien als Sohn der Kaufmannsleute Frieda und Eduard Klehr zur Welt. Sein Vater wurde 1945 im Zweiten Weltkrieg in Danzig als vermisst gemeldet. Mit seiner Mutter und fünf Geschwistern wurde er 1945 von Bauerwitz nach Rothenbuch im Allgäu vertrieben. Danach kamen sie ins Lager Moschendorf und später nach Atzhausen. 1950 kehrte Manfred Klehr nach Berlin zu seinem Onkel zurück und begann eine Kaufmannslehre. 1952 flüchtete er aus der ehemaligen DDR zurück in den Westen und kam wieder nach Atzhausen. Bei der Firma Samen Fetzer in Kitzingen beendete er 1953 seine Ausbildung. Nach der Lehre blieb er dem Unternehmen 49 Jahre lang bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2002 treu. Bei Samen Fetzer lernte er auch seine Ehefrau Ingrid kennen, die er 1958 heiratete. 1972 zog die Familie von Kitzingen in ihr neues Eigenheim in Gerlachshausen. Dort genießt der rüstige Senior bei guter Gesundheit seinen Ruhestand und pflegt seine Ehefrau mit Unterstützung der Töchter. Früher angelte er gerne. Heute malt er mit Leidenschaft Bilder mit Ölfarben. Text/Foto: PETER PFANNES