Glückwunsch, Leo Döll!

Leo Döll aus Obervolkach feiert an diesem Samstag seinen 85. Geburtstag. Seit 1954 setzte sich der Jubilar bei Feuerwehren und im kirchlichen Bereich ein. Leo Döll wurde am 18. Februar 1932 in Weickersgrüben im Landkreis Main-Spessart als zweites Kind des Landwirtehepaares Paulus und Maria Döll geboren. Nach dem Besuch der Volksschule und der ländlichen Berufsschule arbeitete er in der kleinen elterlichen Landwirtschaft. Ab 1951 war er im nahen Basaltwerk Sodenberg-Morlesau und in der Papier- und Pappenfabrik Gräfendorf beschäftigt. Anschließend arbeitete er fünf Jahre auf verschiedenen Baustellen und bei der Daimler Benz AG in Frankfurt und in Schweinfurt. Danach war Leo Döll bis zu seinem vorgezogenen Ruhestand als Versicherungsangestellter im Außendienst und in der Verwaltung beim Landratsamt Main-Spessart in Karlstadt tätig.

Ehrenamtliches Engagement

Am 29. Juni 1966 heiratete er die Obervolkacherin Irene Seufert. Aus der Ehe gingen eine Tochter und ein Sohn hervor. 1985 zog die Familie nach Obervolkach, wo sie sich ein Haus baute. Auch hier setzte sich der Jubilar als zweiter Vorstand des Feuerwehrvereins ehrenamtlich ein. Als freier Mitarbeiter berichtete Leo Döll von 1985 bis 2002 für die Redaktion dieser Zeitung im Raum Volkach und Kitzingen. 17 Jahre lang schrieb er auch für das Würzburger Sonntagsblatt. 2004 erhielt er für sein Engagement vom Bischof eine Dank-Urkunde. Zum 85. Geburtstag gratulierten Ehefrau Irene, die Kinder Leonore und Joachim und Schwiegersohn Heiko.