Glückwunsch! Klaus Rügamer wird 80

Klaus Rügamer aus Kitzingen feiert an diesem Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar wurde am 17. Mai 1937 in der Kitzinger Siedlung geboren, ehe es ihn nach langem „Siedlerleben“ nach Etwashausen verschlagen hat.

Bekannt wurde Klaus Rügamer vor allem durch seinen Einsatz im sozialen Bereich sowie durch sein früheres Engagement im sportlichen Umfeld, wo er sich vor allem um die Jugendarbeit gekümmert hat.

Seine aktive sportliche Laufbahn begann er als Jugendlicher bei den Siedlern, um sich später den Kitzinger Bayern anzuschließen.

Von 1952 bis 1957 hatte er seinen größten persönlichen sportlichen Erfolg zu verzeichnen. Mit seinem Partner erreichte der den Deutschen Vizemeistertitel im Motorrad-Geländefahren mit Beiwagen.

In der Jugendarbeit tätig

Danach war er Jahrzehnte in der Jugendarbeit der Kitzinger Bayern und auf der Fußball-Verbands-Ebene tätig. In seiner Wirkungszeit als verantwortlicher Jugendleiter bei den Bayern baute er bis in die 80er Jahre hinein mit seinen damaligen Unterstützern die größte Jugendabteilung in Unterfranken auf und erzielte mit seinen Mannschaften überragende Erfolge. Besonders zu erwähnen sind hier viele unterfränkische Meisterschaften mehrerer D- und C-Jugendmannschaften, die Nordbayerische Vizemeisterschaft mit der A-Jugend, welche erst im Endspiel dem späteren Deutschen Meister, dem 1.

FC Nürnberg, unterlag sowie der Aufstieg in die A-Jugend Bayernliga.

Klaus Rügamer war zudem im Sportbeirat des Kreistages und im Arbeitskreis Schulsport sehr aktiv.

Viel Einsatz auch für ausländische Jugendliche

In seiner Zeit als stellvertretender Jugendleiter im BLSV sowie als stellvertretender Vorsitzender des Kreisjugendrings setzte sich Klaus Rügamer besonders auch für ausländische Jugendliche ein und versuchte deren Integration in den Sportvereinen voranzutreiben. Für seine besonderen Verdienste zeichnete ihn die FVgg Bayern Kitzingen und auch der Bayerische Fußballverband mit der goldenen Vereins- bzw. Verbandsnadel aus.

Unterstützend tätig war Rügamer auch beim Verein der Kameradschaft der Feldjäger, von denen er die Goldenen Ehrennadel erhielt.

Weiterhin war der aktive Kitzinger mehr als acht Jahre als Hauptjugendschöffe am Amtsgericht Kitzingen tätig. Für diese Leistungen wurden ihm die Landkreismedaille und der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Von vielen Ehrenämtern zurückgezogen

Seiner Ehefrau und Familie zuliebe hat sich Klaus Rügamer von vielen Ehrenämtern zurückgezogen. Sollte man aber meinen, es war das Ende seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten, dann war das falsch gedacht. Bis heute ist der Jubilar dem Kreisjugendring sehr verbunden. Aber das ist noch nicht alles: Tatkräftig unterstützt er seit Jahren die Rumänienhilfe Karl aus Dettelbach – und das mit großer Leidenschaft und enormen Zeitaufwand.

Dem Geburtstagskind gratulieren seine Ehefrau, seine drei Söhne mit Partnerinnen, vier Enkel und ein Urenkel. Text: fw/Foto: Rügamer