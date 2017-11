Glückwunsch! Joachim Woitalla

Joachim Woitalla aus Düllstadt feierte 80. Geburtstag. Es gratulierten Tochter Dorothee mit Ehemann Doru sowie die beiden Enkel Julian und Marius. Bürgermeister Volker Schmitt (links) überreichte dem Jubilar einen Bocksbeutel. Der Senior ist am 7. Oktober 1937 in Berlin geboren. Er war das älteste von zwei Kindern des Schlossers Konstantin Woitalla und seiner Frau Hildegard. Nach der Mittleren Reife erlernte er den Beruf des Drehers. Danach arbeitete er bei Siemens in Berlin. 1959 ging er zur Bundeswehr. In den sechs Jahren bei den Soldaten erlernte er einen zweiten Beruf als Feinmechaniker-Elektronik. 1963 heiratete er die Würzburgerin Ingrid Grein, die vor vier Jahren starb. 1970 zogen sie in ihr Eigenheim in Repperndorf. Von 1970 bis 1997 war er beim Überlandwerk Unterfranken in Würzburg beschäftigt. 1998 trat er in den Ruhestand. Seit 2000 lebt er in Düllstadt. Der Jubilar hat sich Jahre lang ehrenamtlich engagiert. Zwei Jahrzehnte war er Mesner in Repperndorf, drei Jahre in Düllstadt. Beim TSV Repperndorf war er sechs Jahre im Vorstand, davon vier Jahre als Vorsitzender. Fit hält er sich durch Spaziergänge. Seine Lieblingsbeschäftigung ist die Aufzucht seltener Tomatensorten in seinem Garten. FP/Foto: PETER PFANNES