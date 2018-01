Glückwunsch, Herr Zang!

Paul Zang, Weinbauer aus Nordheim, feierte am Freitag, 10. Juni, 90. Geburtstag. Glückwünsche nahm er von den Kindern Rainer, Magda und Wilma, deren Ehegatten sowie von acht Enkeln und einem Urenkel entgegen. Für die Gemeinde gratulierte Bürgermeister Guido Braun (unser Bild).



Der Jubilar blickt auf ein arbeitsreiches Leben. Sein Lebensinhalt war der Weinbau. Diesem schenkte der der Sohn der Winzereheleute Adolf und Meta Zang von frühester Jugend an große Aufmerksamkeit. Nach dem Besuch der weiterbildenden Schulen erwarb sich Zang im elterlichen Betrieb das Rüstzeug für den Beruf des Winzers.



Im Krieg kämpfte er in der Normandie in einer Elite-Division und konnte mehrere Kriegsauszeichnungen in Empfang nehmen. 1947 kehrte er aus amerikanischer Gefangenschaft zurück. 1953 heiratete er die Nordheimer Winzertochter Elli Kram. Unter ihrer Mithilfe baute der Jubilar den Weinbaubetrieb aus. 1990 übergab er das Unternehmen an Sohn Rainer.



In seiner Heimatgemeinde engagierte sich Paul Zang beim TSV, wo er als Fußballer und Leichtathlet erfolgreich war. Längst ist er Ehrenmitglied beim TSV, ebenso bei der Feuerwehr, wo er Zugführer und Löschmeister war. Zwei Jahrzehnte lang gehörte er auch als Aufsichtsratsvorsitzender dem Vorstand der Raiffeisenbank an.

Mitglied ist Paul Zang auch beim Cäcilienverein. Trotz einer schweren Augenerkrankung – er kann kaum noch sehen – und dem Tod von Ehefrau Elli 2015 hat Paul Zang den Lebensmut nicht verloren. So interessiert sich der sportbegeisterte Neunzigjährige derzeit vor allem für die Fußball-Europameisterschaft.



Viel Bewegung, gesunde Kost und ab und zu ein Glas Wein sind sein Lebenselixier. Der Jubilar betreibt nach wie vor Ahnenforschung, die bis ins Jahr 1644 zurückgeht. Paul Zang nimmt noch regen Anteil am Ortsgeschehen und ist ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um die Geschichte der Winzergemeinde geht.