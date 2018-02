Glückwunsch, Hanna Adler!

Hanna Adler aus Marktbreit feierte am Mittwoch ihren 93. Geburtstag. Geboren ist die Seniorin am 4. Oktober 1924 in Segnitz als eines von sieben Kindern des Arbeiterehepaares Hans und Babette Stang. Nach dem Besuch der Schule in ihrem Geburtsort arbeitete Hanna Stang im Haushalt, bis sie 1944 den Eisenhauer Erich Adler, mit dem sie zwei Kinder hat, heiratete. 1996 starb ihr Ehemann. Neben der Familie war ihr Garten in Segnitz ihr „ein und alles“, den sie noch bis vor wenigen Jahren täglich aufsuchte, auch wenn sie schon seit 1957 in Marktbreit wohnte. Heute lebt sie zwar alleine, aber von ihrer Familie gut versorgt in ihrer eigenen Wohnung und macht sich täglich mit dem Rollator auf den Weg zum nahen Einkaufsmarkt. Selbst die 29 Treppenstufen bis in ihre Wohnung im zweiten Stock sind für sie kein allzu großes Problem. „An mir werden die Ärzte nicht reich“, sagt sie selber zu ihrem Gesundheitszustand. Neben Kreuzworträtseln und viel Lesen sind es auch die, allerdings nicht mehr so häufigen Besuche im Altenclub der AWO, die sie fit halten. Neben den beiden Kindern gratulierten drei Enkel und sieben Urenkel zum Geburtstag. Erich Hegwein überbrachte nicht nur die Glückwünsche der Stadt Marktbreit als Bürgermeister, sonder gratulierte seiner Tante auch ganz persönlich. Das Foto entstand wenige Tage vor dem Geburtstag, als Hegwein seine Tante bei einem Ortstermin auf einer Bank am Breitbach traf. Text/Foto: Robert Haaß