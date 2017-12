Glückwunsch, Gebhard Kram!

Gebhard Kram, Weinbauer aus Nordheim, feierte am Mittwoch, 24. Mai, 90. Geburtstag. Unter den Gratulanten waren die Töchter Judith, Irmgard, Maria und Monika, deren Ehepartner sowie acht Enkel. Für die Gemeinde gratulierte Bürgermeister Guido Braun (Foto). Der Jubilar blickt auf ein arbeitsreiches Leben. Mit Freude erfüllt ihn die Tatsache, dass sein Lebenswerk, sprich der Winzerbetrieb, von seiner Tochter Monika und deren Ehemann Matthias fortgeführt wird. Im Zweiten Weltkrieg geriet Gebhard Kram in englische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1945 zurückkehrte. Wieder in der Heimat galt seine Schaffenskraft dem Weinbau. Durch den frühen Tod seines Vaters musste der gelernte Winzer schon von frühester Jugend an im Betrieb mithelfen. 1952 heiratete er seine Ehefrau Theresia; sie ist dieses Jahr verstorben. Gemeinsam hatten die Eheleute den Weinbaubetrieb weiter ausgebaut. In Nordheim engagierte sich Gebhard Kram vor allem bei der Feuerwehr. Mitglied ist er zudem im Weingenießerclub, beim Cäcilienverein und beim Männergesangverein. Stolz denkt er an 1985 zurück. Damals wurde Tochter Monika, heute verheiratete Kirch, zur Fränkischen Weinkönigin und schließlich zur Deutschen Weinprinzessin gekrönt. Auch die Enkelinnen Freya und Miriam Kirch trugen (Freya) beziehungsweise tragen in Fahr die Krone der Weinprinzessin. Bis ins hohe Alter arbeitete der jetzt 90-jährige noch in den Weinbergen. Aufgrund einer Augenerkrankung ist Gebhard Kram mittlerweile auf fremde Hilfe angewiesen. Zum Tagesablauf gehören die Telefonate mit den Kindern, das Diskutieren mit den Enkeln und die Nachrichten im Radio. „ Man muss schließlich auf den Laufenden sein“, sagt der Jubilar.