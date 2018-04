Glückwunsch Frau Will!

Margarete Will feierte in Albertshofen ihren 95. Geburtstag. Bürgermeister Horst Reuther, die VdK-Ortsvorsitzende Brita Böhm und der VdK-Ortsvorstand gratulierten. Als Älteste von vier Geschwistern erblickte die Jubilarin am 3. August 1922 in Albertshofen das Licht der Welt. Sie heiratete 1943 den Großhandelskaufmann Georg Will, der im Krieg vermisst wurde. Mit Tochter Karin, die sie alleine groß zog, wagte sich die Jubilarin 1966 an einen Hausbau und begann eine Gärtnerei „mit Moped und Anhänger“, wie sie schmunzelnd erwähnt. Damit fuhr sie Spargel, Radieschen und Rosenkohl zum Großmarkt. Soziales Engagement ist ihre Lebensaufgabe. Sie war Schöffin am Landgericht Würzburg und acht Jahre ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht sowie Mitglied des beratenden Ausschusses für Behinderte bei der Regierung von Unterfranken. Grete Will ist seit 1948 Gründungsmitglied des Sozialverbandes VdK Bayern und des VdK-Ortsverbandes Albertshofen. Seit 1954 arbeitete sie als Hinterbliebenenbetreuerin, elf Jahre als Schriftführerin und 16 Jahre als Ortsverbands-Vorsitzende. Im März 2004 wurde sie zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Grete Will war 28 Jahre im VdK-Kreisvorstand und als Kreisbetreuerin bis 1999 tätig und übte das Amt als stellvertretende Kreisvorsitzende bis 2006 aus. Als Betreuerin und Schriftführerin im VdK-Bezirksausschuss war Will 22 Jahre tätig. Im Bezirksverband Unterfranken hatte sie von 1983 bis 1999 das Amt als Mitglied im VdK-Landesverbandsausschusses inne. Die höchste Auszeichnung war 1995 die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Als begeisterte Sängerin wirkte sie 34 Jahre im örtlichen Kirchenchor mit. Heute ist sie Mitglied im Weinbauverein und im TSV und besucht die Seniorennachmittage der evangelischen Kirchengemeinde. Foto: text/Foto Elli Stühler