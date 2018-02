Glückwunsch, Frau Fischer!

Rita Fischer aus Volkach feierte am Freitag ihren 94. Geburtstag im Bürgerspital Volkach – bei erstaunlicher geistiger Fitness. „1923 war das Jahr der Inflation, daher nannten mich alle das 'Inflationsbangert'“, sagte sie schmunzelnd bei ihrer Geburtstagsfeier. Rita Fischer ist eine echte Volkacherin. Neun Geschwister waren sie insgesamt, von denen heute noch fünf leben. Ihren Mann, Georg Fischer, lernte sie in den Nachkriegsjahren kennen und heiratete ihn 1950. Sie erzählt viel von ihrem Mann, dessen Markenzeichen eine Baskenmütze war und den in Volkach eigentlich jeder kannte. Während Georg Fischer im Bauhof der Stadt Volkach arbeitete, war Rita Fischer in der Volkacher Winzergenossenschaft tätig, bis beide dann Mitte der neunziger Jahre in den wohlverdienten Ruhestand gingen und ihr kleines Haus in der Volkacher Altstadt renovierten. 2011 musste Rita Fischer dann von ihrem Ehemann Abschied nehmen, der mit 89 Jahren starb. Doch sie ließ sich nicht unterkriegen, wie sie stolz erzählte. Bis ins hohe Alter war sie immer noch fähig, den Haushalt alleine zu führen, was ihre einzige Tochter Magda Hämmerling, die jetzt bei Soest wohnt, bestätigte. Ein Sturz zu Hause im Jahre 2014 warf dann Rita Fischer aus der Bahn. Nach einer Operation und der Reha war sie nicht mehr in der Lage, ihr Leben alleine weiterzuführen. Das Häuschen wurde verkauft und Fischer bekam einen Platz im Bürgerspital, wo sie sich zwischenzeitlich ganz gut eingelebt hat. Ihre Tochter hatte zu einer großen Geburtstagsfeier in eine Gaststätte geladen, wo sich Verwandte und Bekannte trafen. „Das Feiern und zwischendurch ein Likörchen trinken ist für meine Mutter immer noch das Größte“, erzählte Magda Hämmerling. Text/Foto: Hanns Strecker