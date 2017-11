Glückwunsch, Ernst Schösser!

Ernst Schösser aus Münsterschwarzach, Schweinfurter Sraße 23, feierte am Montag, 11. September, seinen 90. Geburtstag. Viele Gratulanten kamen, darunter Schwarzachs Bürgermeister Volker Schmitt, der die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte. Für alle nahm sich der rege Jubilar die Zeit, um einige Worte zu wechseln. Schösser wurde in Kleinwerscheditz im Sudetenland als Sohn eines Gastwirts- und Landwirtsehepaars geboren. Nach dem Schulbesuch half er zunächst in der elterlichen Landwirtschaft, ehe er 1944 zur Wehrmacht eingezogen wurde. In Villingen und Illertissen war er im Einsatz; der russischen Gefangenschaft entzog er sich, weil er sich Zivilkleider besorgte und nicht erkannt wurde. Mit einem Freund marschierte er rund 400 Kilometer zu Fuß nach Hause. Kurz nach Kriegsende wurde der elterliche Betrieb von den Tschechen beschlagnahmt, die Familie ausgewiesen und abtransportiert. Im Mai 1946 kam Schösser in Kitzingen an, von wo aus er nach Schwarzach geschickt wurde. Schösser fand Arbeit bei den Amerikanern in Kitzingen, war kurz als Busfahrer tätig, bis er 1956 im Kloster in Münsterschwarzach als Kraftfahrer begann. 1973 schulte er noch einmal zum Buchbinder um, in der Buchbinderei der Abtei war bis zur Rente 1990 angestellt. Ernst Schösser heiratete 1961 seine Frau Anni; zwei Kinder und vor allem die fünf Enkel sind der Stolz der Familie. Seit jeher ist der Jubilar ein großer Fußballfan. Schösser gehörte 1949 zu den Gründungsmitgliedern des SV Stadtschwarzach, Vorsitzender Josef Hitzinger gratulierte dem mittlerweile ältesten Mitglied und zugleich Ehrenmitglied. Zum Zuschauen ist Schösser jetzt nur noch selten am Sportplatz, zuhause aber rollt der Ball am Fernseher, sobald Fußballspiele übertragen werden. Bis vor wenigen Jahren beschäftigte sich Ernst Schösser gerne mit seinem großen Garten. Wichtig ist ihm auch heute noch sein wöchentlicher Schafkopf-Termin, den er kaum einmal ausfallen lässt. AST/Foto: ANDREAS STÖCKINGER