Glückwunsch, Elisabeth Zang!

Elisabeth Zang, geborene Engert aus Nordheim feiert am heutigen Dienstag, 26. September, 90. Geburtstag. Zu den Gratulanten zählen neben Sohn Manfred und dessen Ehefrau Songard drei Enkel sowie zwei Urenkel. Die vitale Jubilarin, die in ihrer Jugendzeit gerne tanzte, erblickte als Tochter der Winzereheleute Josef und Mina Engert das Licht der Welt. Schon in frühen Jugendjahren arbeitete sie tatkräftig im Winzer- und Büttner-Betrieb ihrer Eltern mit. „Wir hatten viel Arbeit und ein jeder von uns wurde zu Hause gebraucht“, erinnert sich die Jubilarin an die arbeitsreiche Jugend. Nach der Hochzeit mit Eduard Zang, der 2015 starb, galt ihre Schaffenskraft dem gemeinsamen Weinbaubetrieb. Ab 1951 kam die Rebveredlung hinzu und die Arbeit wurde dadurch nicht weniger, berichtet die Jubilarin. „Aber die Arbeit hat mir großen Spaß gemacht und noch heute bin ich froh, wenn ich etwas zu tun habe“, sagt sie weiter. Mit Begeisterung berichtet sie von jener Zeit, wo in Küche und Wohnzimmer noch veredelt wurde. Für Urlaub stand kaum Zeit zur Verfügung. Aber da gab es Fahrten mit den Rebveredlern nach Frankreich, Ungarn oder Italien, an die sich Zang gerne erinnert. Trotz ihres hohen Alters zeigt Elisabeth Zang (auf dem Foto mit Urenkelin Julia) noch Interesse am Ortsgeschehen, liest gerne, beschäftigt sich mit kleineren Näharbeiten und schaut Fernsehen. Für Kurzweil im Alltag sorgen auch die Urenkel Julia und Jonas. Bestens versorgt wird die 90-Jährige von Schwiegertochter Songard und Enkelin Manuela. Text/Foto: Walter Braun