Glückwunsch Dr. Meder!

Dr. Rudolf Meder, langjähriger Chefarzt des städtischen Krankenhauses und „Vater“ des Kreiskrankenhauses in Kitzingen, hat am Freitag, 30. Dezember, seinen 99. Geburtstag gefeiert.

Es ist einen Tag vor Silvester schon so was wie „Dinner for one“, was sich da seit Jahren immer kurz vor dem Jahreswechsel in der Gabelsberger Straße abspielt.

Alte Bekannte

Das Wohnzimmer des leitenden Medizinaldirektors a. D. ist voll. Seit Jahren gratulieren neben aktuellen und ehemaligen Chefärzten vor allem viele ehemalige Mitarbeiter. „Dass mein OP-Team immer wieder kommt, obwohl ich manchmal auch geschimpft habe“ und „ihrem Chef“ gratuliert, freut Meder besonders. Auch die Sportkameraden von der Turngemeinde Kitzingen (TGK) und die Genossen von der SPD, der Meder sei einem halben Jahrhundert angehört, sind vertreten, diesmal mit Bürgermeister Klaus Heisel. Und es sind seit Jahren die selben Komplimente, die der fast 100-Jährige entgegennehmen kann oder darf. Wie er sagt, ist er zufrieden, wenn auch inzwischen die Hüfte ein bisschen Probleme macht. Den Haushalt macht er nach wie vor zu großen Teilen selbst und „sein Gedächtnis ist schon legendär“, wie einer der Gäste sagte.

Spannendes Leben

Kein Wunder, dass sich Meder an jedes Detail in seinem spannenden Leben erinnern kann. Seine Bilanz kann sich sehen lassen: „Vater des neuen Kitzinger Kreiskrankenhauses“ ist er schon genannt worden, „ein Vorbild an Disziplin“ oder auch ein „Prototyp des Jahrgangs 1917“.

1956 nach Kitzingen

Meder war nach der Fachausbildung zum Chirurgen und nach der Zeit als Oberarzt am Juliusspital in Würzburg 1956 nach Kitzingen kam. Hier war war zunächst stellvertretender Chefarzt und Vertreter von Dr. Guido Wunderlich. Zwei Jahre später wurde er zum leitenden Chefarzt der städtischen Klinik bestellt. Eng verbunden mit dem Namen Meder ist der Bau des Kreiskrankenhauses Kitzingen in der Keltenstraße.

Schwere Zeiten

Meder war 1917, also noch im Ersten Weltkrieg geboren worden. Es wurde klar, dass der Sohn des lange inhaftierten Vorsitzenden der SPD in Weiden (1931) vor allem ab 1933 schwierige Zeiten durchmachte. Dazu gehörte Mobbing in der Schule ebenso wie Arbeitsdienst und zwei Jahre Pflichtmilitärdienst. Kurz nach Beginn des Studiums in Würzburg 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus und Meder war mit dabei. Trotz der Einsätze im Osten schloss er 1944 das Studium ab, um als Bataillonsarzt an der Ostfront eingesetzt zu werden.

Holzfäller in Sibirien

Der Kapitulation folgte die Gefangenschaft mit dem Einsatz als Holzfäller bei 40 Grad unter Null. 1949 kehrte Meder nach Würzburg zurück. Was folgte, war die Facharztausbildung und die Karriere in Kitzingen, eine Zeit, die er immer wieder als Glückssträhne bezeichnet hat. Getrübt wurde die im Jahr 2011, als ihn mit dem Tod seiner Frau Irmgard ein schwerer Schicksalsschlag getroffen hat.