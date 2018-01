Glückwunsch, Anna Weissenberger

Anna Weissenberger aus Volkach feierte 85. Geburtstag. Es gratulierten ihre drei Kinder Inge, Herbert und Ursula mit Familien, darunter fünf Enkel und zwei Urenkel. Zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin überreichte am Montag einen Blumengruß (Foto). Die Jubilarin ist am 31. Dezember 1931 in Fahr am Main geboren. Zusammen mit ihren fünf Geschwistern wuchs sie in einer Landwirtsfamilie auf. Nach dem Schulabschluss arbeitete sie in der elterlichen Landwirtschaft mit. 1953 heiratete sie den Volkacher Arbeiter und Nebenerwerbslandwirt Friedrich Weißenberger, der vor vier Jahren gestorben ist. Familie, Haushalt und Landwirtschaft mit Spargel-, Obst- und Weinanbau standen immer im Mittelpunkt ihres Lebens. Die Seniorin wird heute von ihren Kindern betreut. Fit hält sie sich durch Bewegung an der frischen Luft. Ihr größtes Hobby war bis vor kurzem das Stricken. Text/Foto: Peter Pfannes