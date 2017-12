Gewaltorgie an der Kitzinger Nordbrücke

Weit oben auf der Brutalitätsskala

Ein im September vergangenen Jahres wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und zehn Monaten verurteilter Albaner, dem die Strafe zu hoch war, zog seine Berufung bei Prozessbeginn zurück – nachdem er erfahren hatte, dass wohl „mehr“ als „weniger“ Strafe herauskommen könnte. Zwölf Zeugen konnte die Jugendkammer des Landgerichts Würzburg in dem spektakulären Fall, der in Kitzingen spielte, somit wieder telefonisch „abladen“.

Auch für Juristen mit Erfahrung aus Körperverletzungs-Verfahren war es ein Delikt weit oben auf der Skala brutaler Gewalt und blinder Aggression. Zufällig war der 15 Jahre alte Schüler an einem Samstagnachmittag im Juli 2015 an der Nordbrücke in Kitzingen in eine „Begegnung“ zwischen einer Gruppe von deutsch-türkischen jungen Leuten und Asylbewerbern aus einer Unterkunft in Mainstockheim geraten. Die hätte der Jugendliche, ein Deutscher mit türkischen Wurzeln, fast nicht überlebt, sagte der Richter in der ersten Instanz.

„Ich habe nie zuvor solche Brutalität erlebt!“ Eine Zeuge über den Angriff auf das 15-jährige Opfer

Seinerzeit war Verstärkung aus der Unterkunft in Mainstockheim angerückt, weshalb die jungen Männer aus Kitzingen flohen und der Schüler sich vorsichtshalber auch absetzen wollte. Beim Sprung über eine Hecke stürzte er und wurde, am Boden liegend, von vier jungen Männern aus der Mainstockheimer Unterkunft mit Fäusten, Fußtritten und Stöcken bearbeitet.

Mit einem faustgroßen Zierstein aus einem Vorgarten wurde ihm auf den Kopf geschlagen und mit einem Messer ins Bein gestochen. Aus dem Hof eines Anwesens hatte einer der Angreifer sich einen Besen geholt, den Stiel abgebrochen und dann wie einen Spieß benutzt.

Schlägereien habe er gelegentlich bei Volksfesten erlebt, sagte in der ersten Prozessrunde ein Zeuge, der vom Auto im Vorbeifahren auf den Angriff aufmerksam wurde. Nie zuvor habe er jedoch eine solche Brutalität erlebt mit so viel Hass im Gesicht.

Er habe dem 15-Jährigen helfen wollen, aber Angst gehabt, auszusteigen, weil er zwei kleine Kinder im Auto hatte. In seiner „Hilflosigkeit“ habe er den Rückwärtsgang eingelegt und sei ständig hupend auf die Schläger zugefahren. In dem Moment sei der erste Streifenwagen der Polizei, von einem Anlieger verständigt, eingetroffen.

Nur mit einer Schiene kann er laufen

Dem damals 15-Jährigen ist an jenem Julitag vermutlich auf Dauer Lebensqualität genommen worden: Immer noch kann er wegen einer Muskel- und Nervenlähmung nach dem Messerstich nur mit einer Schiene am Bein laufen. An einer massiven Narbe am Hinterkopf treten regelmäßig Kopfschmerzen auf, am Rücken blieben Narben – und dann sind da noch psychische Folgen. Er traute sich lange und gelegentlich immer noch nicht allein vor die Haustüre, er lässt sich von der Mutter zur Schule fahren und abholen. Er hat Alpträume, zuckt zusammen, wenn ihm einer begegnet, der ähnlich aussieht wie der Angeklagte, der damals zu ihm „I?ll kill you!“ („Ich mache Dich kalt!“) sagte.

Der Angeklagte war mit dem Urteil der ersten Instanz – drei Jahre und zehn Monate – gut bedient, denn da war eine weitere Verurteilung wegen räuberischen Diebstahls einbezogen worden.

Als der Vorsitzende Richter Michael Schaller daher den Angeklagten fragte, was er eigentlich will, ließ der durch seinen Verteidiger nur „weniger“ sagen. Die Erfolgsaussichten der Berufung bezeichnete der Vorsitzende Richter als minimal. In einer Pause von 15 Minuten konnte der Anwalt seinen Mandanten davon überzeugen, dass er für ein Berufungsverfahren mit Blick auf ein milderes Urteils schlechte Karten hat. Danach zog der seine Berufung zurück. Gegen den Angeklagten wurde, obwohl bereits 24 Jahre alt, zunächst vor einem Jugendschöffengericht und jetzt vor einer Großen Jugendkammer verhandelt, weil das Opfer Jugendlicher ist. Weitere Prozesse zu diesem Tatkomplex folgen.