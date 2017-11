Gerüchte über Wolf in Iphofen

In Iphofen hält sich seit Tagen das Gerücht, durch den 2200 Hektar großen Stadtwald streife ein Wolf. Auch Bürgermeister Josef Mend hat das Thema am Montagabend in der Sitzung des Stadtrats aufgegriffen. „Im Iphöfer Wald ist angeblich ein Wolf gesichtet worden“, sagte er.

Wo das gewesen sein soll und aus welcher Quelle diese Berichte stammen, dazu gab es keine Angaben. Doch offenbar fürchten Eltern nun um die Sicherheit ihrer Kinder im Waldkindergarten.