Geringe Schulden und ein Weg, der abzustürzen droht

Geld scheint derzeit nicht das Problem des Marktes Obernbreit zu sein. So verabschiedete der Gemeinderat am Mittwochabend der Etat für das Jahr 2017 mit einem Volumen von knapp vier Millionen Euro einstimmig.

Seit zehn Jahren keine Kredite, die Verschuldung weit unter dem Durchschnitt, eine relativ hohe Zuführung zum Vermögenshaushalt und Rücklagen von knapp 2,8 Millionen Euro: Der Markt kann beruhigt in die Zukunft schauen, auch wenn einige Investitionen anstehen.

Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, werden auch künftig Schulden abgebaut und keine weiteren Kredite aufgenommen werden. Und da macht es dann auch nur wenig aus, wenn ein Brennpunkt der vergangenen Monate schlicht nicht im Haushalt steht: Die Sanierung des Karl-Ludwig-Wegs. Der droht in Richtung Bach abzustürzen und muss dringend repariert werden. Wie teuer das wird ist noch offen, da ringen die Ingenieure noch um eine machbare und finanzierbare Lösung.

Bürgermeister Bernhard Brückner warf den Betrag von 75 000 Euro in den Raum, ob das reicht weiß heute noch niemand. Der Kommentar des Kämmerers: „Das ist über die Rücklagen ohne Probleme abzuwickeln“, die Gelder können als außerplanmäßige Ausgabe verbucht werden.



Ähnlich ein Wunsch des Bürgermeisters, der ebenfalls nicht im Haushalt enthalten ist: Der Kauf eines weiteren Schleppers für den Bauhof. 50 000 Euro wollte Brückner dafür im Haushalt sehen – alleine seine Ratskollegen machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Erst vor wenigen Jahren gab es für den Bauhof einen neuen Bulldog, jetzt soll ein Bagger für rund 50 000 Euro gekauft werden. Da machen die Räte noch mit. Aber einen Ersatz für den ältesten Schlepper? Das war für die Mehrheit denn doch zu viel des Guten.

Kindergarten muss saniert werden

Ob denn jeder Bauhofarbeiter einen eigenen Schlepper brauche, so die Frage aus den Reihen der Räte. Schön wär's schon, so Brückner, denn dann könnte das Team neben den Pflegearbeiten auch sinnvolle Zusatzarbeiten erledigen und es müssten weniger Aufträge nach Außen vergeben werden. Auch der Einwurf von Stefan Scherer, jetzt könnte der alte Schlepper noch gut verkauft werden, jetzt sei auch noch Geld für den Kauf in der Kasse, überzeugte die Mehrheit nicht.

Eher pragmatisch der Kämmerer: Die Räte sollten sich die Situation des Bauhofs ansehen und dann noch einmal diskutieren. „Haushaltstechnisch“ wäre ein Kauf des Geräts, auch wenn nicht im Etat vorgesehen, im Herbst noch möglich.

Der Satz von Scherer, dass jetzt noch Geld da sei, später aber vielleicht nicht mehr, macht bei einem Blick in künftige Investitionen Sinn: Neben bereits angefangenen und geplanten Vorhaben, wie Gehwegkonzept, eventuell einem neuen Baugebiet und einigen Straßensanierungen, fällt der Kindergarten ins Auge: Grundstück und Gebäude hat die Gemeinde zu Jahresbeginn für rund 57 000 Euro von der evangelischen Kirche gekauft, die Trägerschaft liegt weiter bei der Kirche. Allerdings stehen im Kindergarten wohl größere Investitionen an: In den Jahren 2018 und 2019 sind insgesamt eine Million Euro für Sanierung und Erweiterung vorgesehen. Das geht auch bei Haushalt nicht spurlos vorüber.

Gut drei Millionen Euro entfallen auf den Verwaltungshaushalt; eine knappe Million ist im Vermögenshaushalt, der in erster Linie die Investitionen beinhaltet. Zur Finanzierung ist nur eine geringe Rücklagenentnahme in Höhe von knapp 300 000 Euro nötig, so dass auch für die kommenden Jahre ein beruhigendes Finanzpolster in Höhe von knapp 2,7 Millionen Euro verbleibt.