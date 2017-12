Geplantes Haus auf Stahlstützen befeuert Grundsatzdebatte

Schon wieder macht ein Bauprojekt in Iphofen Ärger. Dieses Mal geht es um einen Bungalow in Modulbauweise an der Grenze des Sonderbaugebiets Hündlein. Bauherr ist der Architekt Walter Böhm, der in Iphofen zahlreiche städtische Vorhaben projektiert hat und derzeit noch in Markt Einersheim wohnt.

Nachbar meldet Bedenken an

Im Kern ging es am Montagabend im Bauausschuss

um zwei Punkte: Das Haus soll auf Stahlstützen errichtet werden, die aus dem Boden ragen, und auf einem Areal entstehen, das der Bebauungsplan als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen hatte. Ein Nachbar hat wegen der geplanten Höhe Bedenken angemeldet.

„Amerikanische Verhältnisse“

„Einen Pfahlbau ohne Fundament haben wir noch in keinem Baugebiet zugelassen. Er sprengt in diesem Bereich das Ensemble“, stellte Stadtrat Otto Kolesch fest. Das Objekt grenze an ein „klassisches Baugebiet, in dem wir restriktive Vorgaben haben“, und sei „aus Kostengründen“ ein Modulbau. „Es steht nirgends“, entgegnete Bürgermeister Josef Mend, „dass ein Fundament gemacht werden muss.

“ Auch das Anwesen der Sparkasse im Ortskern ruhe auf Stützen. Die seien aber nicht sichtbar, hieß es. „Es steht deshalb nirgends, weil sich niemand vorstellen konnte, dass so etwas mal kommen könnte“, sagte Kolesch, der mit seiner Kritik an dem Haus nicht allein war.

Stadtratskollege Rupert Maier sagte mit Blick auf die leicht auf- und abbaubaren Module: „Wir holen amerikanische Verhältnisse zu uns. Fehlen bloß noch die Räder.“ Der Rat müsse sich im Klaren sein, dass das Beispiel Schule machen könne. „Wenn einer im Baugebiet Ost so etwas bauen will, ist das der nächste Schritt.“ Dann, so Mend, könne man es ablehnen, weil man dort eindeutige Vorgaben habe. Im aktuellen Fall liege der Bau an der Nahtstelle zweier Sonderbaugebiete, in denen es vergleichsweise wenig Beschränkungen gibt. „Es war im Stadtrat bewusst so gewollt, dass so gebaut werden darf.“

„Städtebaulicher Missgriff“

Wie die Baugebiete aussähen, liege ausschließlich im Ermessen des Ratsgremiums. Angesichts der vielen (genehmigten) Ausnahmen auf einer eigens ausgewiesenen Fläche des Baugebiets Hündlein räumte auch Mend Fehler ein. Selbstkritisch sprach er in der Sitzung von einem „städtebaulichen Missgriff“ und einem „Sonderbaugebiet, das wie Hund und Katz da draußen rumsteht“. Maier wies den Vorwurf, auch er sei damals für diese Sonderfläche gewesen, zurück. „Das ist nicht mit meinem Zutun entstanden, sondern mit Ihrem“, sagte er an die Adresse des Bürgermeisters. Und: „Sie waren derjenige, der immer gesagt hat: Wir müssen Bürger nach Iphofen holen.“

Ob durch den nun geplanten Bau, der in seiner Form außergewöhnlich, aber für die Umgebung nicht ungewöhnlich ist, Nachbarschaftsinteressen berührt seien, könne er nicht beurteilen, erklärte Mend. Er wolle dem Landratsamt nicht vorgreifen, doch sei die Gesamthöhe des Gebäudes im Vergleich zu normalen Häusern nicht außergewöhnlich. Sie liegt nach Angaben der Bauverwaltung an der südöstlichen Ecke bei 3,40 Meter. Trotzdem wünscht sich der Nachbar, der sich in der Sitzung äußerte, das obere Modul etwas abzusenken. Dazu müsse der Bauherr ein Stück Gelände abgraben. Auch Stadtrat Hans Brummer sagte: „Es würde guttun, ein Stück abzutragen.“

Bürgermeister sucht Konsens

Mend möchte sich nun um ein gemeinsames Gespräch zwischen Bauherr und Nachbar bemühen. Gleichzeitig signalisierte der Bauausschuss gegen die Stimme Rupert Maiers, das Projekt mitzutragen, wenn das Landratsamt gegen den Plan keine Bedenken erhebt.