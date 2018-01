Geparkte Autos angefahren

Am Donnerstagvormittag wurde zwischen 8 und 12 Uhr in der Luitpold-Baumann-Straße in Dettelbach ein schwarzer BMW angefahren. Das Auto wurde am linken Heck eingedrückt und zerkratzt. Der Verursacher kümmerte sich nicht weiter um den 1500 Euro Schaden und machte sich davon. In Albertshofen wurde zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagabend, 19 Uhr, in der Neubaustraße ein Opel Corsa beschädigt. Der Wagen stand am Fahrbahnrand und wurde am linken hinteren Kotflügel eingedrückt. Schaden: 3000 Euro.

Polo beschädigt

Beim Ausparken prallte eine 19-Jährige am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz am Dettelbacher Bahnhof mit ihrem VW Polo gegen einen geparkten Polo. Laut Polizei entstand nur ein geringer Schaden. Sie meldete den Unfall bei der Polizei. An dem beschädigten Auto wurde ein Hinweiszettel angebracht.

Baustelle verwirrt Autofahrer

Ein Lasterfahrer war am Donnerstag

auf der Kirchschönbacher Straße in Prichsenstadt unterwegs und wollte an der Einmündung zur Schulinstraße rechts abbiegen. Wegen einer Baustelle ist die Straße derzeit allerdings gesperrt und der Lkw fuhr geradeaus weiter, um einige Meter weiter nach links in einen Feldweg abzubiegen. Das Auto dahinter erkannte das Vorhaben des Lasterfahrers zu spät und fuhr ihm auf. Schaden: 4000 Euro.

Einparkversuch missglückt

Beim Einparken blieb ein Sattelzug am Donnerstag auf dem Parkplatz entlang der Staatsstraße 2271 bei Marktsteft an einem Laster hängen und beschädigte den Aufbau des Anhängers. Schaden: 500 Euro.

Beim Rangieren BMW beschädigt

Am Donnerstagmittag stieß ein 75-jähriger Kraftfahrer in der Michelfelder Straße vor einer Gärtnerei in Mainbernheim gegen einen BMW. Schaden: 1500 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter: Tel. (0 93 21) 14 10.