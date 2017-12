Gemeinsam geübt: Erdbeben fordert die Jugend

Da staunte ein Autofahrer, als am Freitagabend ein Großaufgebot an Rettungskräften über die Panzerstraße donnerte. Doch Sebastian Kaidel vom Technischen Hilfswerk (THW) konnte den verdutzten Mann beruhigen: Alles nur Übung. Das war auch gut so. Denn THW-Jugendausbilder hatten sich nichts geringeres als einen Einsatz nach einem Erdbeben ausgedacht – mit Einsätzen an mehreren Orten.

Um 21.50 Uhr erhellten die Blaulichter der Einsatzfahrzeuge die Nacht und mit Martinshorn fuhr die THW-Jugend am Phantomdorf des ehemaligen Übungsgeländes der US-Army vor. Dort bargen die Jugendlichen einen Vermissten aus einem einsturzgefährdeten Haus.

Brennende Gebäude und eingeklemmte Personen

Die THW-Retter bauten unter der Regie des stellvertretenden Ortsjugendleiters Max Spiegel die Beleuchtung für den Einsatzort auf. Die Kollegen machten sich mit Balken und einer Windenstütze daran, die „Verletzten“ zu bergen. Derweil war auch die Jugendgruppe der Feuerwehr Kitzingen mit neun Kräften und ihrem stellvertretenden Jugendwart Dominik Stenger angerückt, um brennende Gebäude zu löschen. Einen halben Kilometer weiter auf der Panzerstraße im Klosterforst waren THW-Jugendliche damit beschäftigt, einen verunglückten Lkw-Fahrer zu bergen.

Die Besonderheit an der Alarmübung war, dass dabei nicht nur Jugendfeuerwehr und THW koordiniert zum Einsatz kamen, sondern auch THW-Jugendliche aus Kitzingen und Bamberg zusammen übten.

Im jährlichen Wechsel übt der Bamberger und Kitzinger Nachwuchs an einem Wochenende zusammen den Ernstfall. Die 36 Jugendlichen machten ihre Sache nach Ansicht von Kitzingens Ortsjugendleiter Manuel Schneider gut und ergänzten sich bei den unterschiedlichen Aufgaben.

Am Samstag ging es wieder früh raus

Am Freitag fielen die Jugendlichen müde in ihre Betten und am Samstagmorgen wurde für sie erneut Alarm durch den Örtlichen Einsatzleiter Michael Gaiser ausgelöst. Denn im Phantomdorf waren nach einer Gasverpuffung zwei verletzte Personen zu bergen, Im Gewerbegebiet conneKT galt es nach einem Unwetter eine überflutete Baugrube auszupumpen. Und auf dem Gelände von Rank Bau war ein Arbeiter zu retten, der bei einem Arbeitsunfall unter einem Container eingeklemmt wurde.

In drei Gruppen aufgeteilt, hatte jede Gruppe alle drei Stationen zu absolvieren. „Damit erledigen sie ein breites Spektrum, das die Jugendlichen später in einer Bergungsgruppe erwartet“, sagte Michael Gaier. Dass er seine Kommandozentrale in der Unterkunft der Kitzinger Ortsgruppe eingerichtet hatte, führte dazu, dass alle Gruppen über Funk miteinander kommunizieren mussten.

Übungsziele wurden erreicht

„Wir haben unsere Übungsziele erreicht“, sagte Michael Gaiser nach dem Ende der Übung. Die Beteiligten setzten sich hiernach noch zu einer Besprechungsrunde mit den Verantwortlichen zusammen, um die Erfahrungen und Erkenntnisse der Zwei-Tage-Übung aufzuarbeiten.

Unterm Strich stand das Fazit: Die Kitzinger und Bamberger sowie die Kitzinger Jugendfeuerwehrler haben Hand in Hand gearbeitet und die Aufgaben bewältigt.