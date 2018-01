Gelungene Premiere im Klaviersalon Seiler

(shi) Der Start einer neuen Konzertreihe im Klavier- und Flügelsalon des Kitzinger Pianoherstellers Seiler war ein Erfolg. Bariton Oliver Munique und Pianistin Seung-Jo Cha präsentierten am Sonntag vor einem gut gefülltem Saal eine facettenreiche Liederauswahl des Komponisten Franz Schubert, der als Mitbegründer der romantischen Musik gilt. Den beiden Künstlern gelang es, dem Publikum die Gefühlswelt mit verschiedenen Stimmungen von leicht und fröhlich bis dramatisch und traurig zu vermitteln. Das zufriedene Publikum honorierte die Leistung mit wohlwollendem Applaus. Für die Fortsetzung der Konzertreihe konnte Patrick Horn-Wegner, Qualitätsmanager bei Seiler, die Serie „Weltklassik am Klavier!“ mit internationalen Künstlern gewinnen. Den Anfang macht Ausnahme-Pianist Timur Gasratov, der am 3. Dezember Werke von Frédéric Chopin im Konzertsalon spielt. Weitere Informationen und Kartenreservierung: www.weltklassik.de